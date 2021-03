Asamblea social y popular: Antítesis de anomia

Esta sociedad, abomina la forma de ejercicio del poder que se acostumbra en estos lares. Esa forma abyecta en que la maniobra ilegítima -incluso ilegal- es el método y su hilo conductor es la hipocresía, que destilan los actos de gobierno. Tiran la piedra y esconden la mano. Conducta que siempre, siempre cuenta con la tutoría de la elite privada. Elite en donde la línea entre lícito e ilícito, es cada vez más difusa. Del lado de la sociedad. El hastío por la tragicomedia manifiesta en el ejercicio del poder, genera reacciones bastante diversas: desde el abatimiento, cólera pasajera, apatías recurrentes. Hasta, para nuestra buena fortuna, núcleos avezados de pensadores hombres y mujeres, que reivindican dignidad. El pueblo en sus vaivenes va desde el retraimiento; al estallido, este último sucede, de cuando en cuando, con resultados altamente efectivos, para corregir actuaciones del poder.

Anomia, para los entendidos, cuando la sociedad está desvencijada. Le cuesta reaccionar y asumirse más allá de más informes. Atolondrada. En esta situación nos encontró, la ‘matatuza’ en que devino la elección y designación de magistraturas al Constitucional. Situación ante la cual, algunos se preguntan ¿Por qué, la población no va a las calles y exige transparencia, respeto al pueblo y no más atole con el dedo, como gusta otorgar el doctor y corifeos? Sin embargo, los mismos “preguntones” no van a las calles ni se manifiestan, salvo en pequeños corrillos familiares o de amistades. Y es allí en donde reconozco a la Asamblea Social y Popular, como el agrupamiento que -en la coyuntura- levantó la dignidad de esta sociedad amedrentada, alzó la voz popular: Campesina, de pueblos y estudiantes. Señalo sin ambages, que la nueva conformación del tribunal constitucional es ilegítima: no es lícito acarrear abogados burócratas, para votar por candidatos oficiales, elegir a personajes subordinados a partidos políticos y empresas extractivas; dejar por fuera a jueces de carrera o designar en oscuro cónclave, rodeado de adláteres que, en clara situación de dependencia, refrendaron, por “confianza en el jefe”, que además es Presidente de la República. Votaron sin pestañear y obviamente sin razonar. Aquel hecho circense, fue certeramente cuestionado por la Vicepresidencia. El colofón: Organismo Ejecutivo y Corte Suprema, confirmaron la ilegitimidad del proceso.

Las autoridades indígenas, con sus varas de investidura, vinieron y hablaron por la sociedad. Hay dignidad de pueblo, organización, la Asamblea de los Pueblos. Es Social y Popular. Fijó el rumbo: no abandonamos las calles, el poder es ilegítimo. Continuamos la ruta: Asamblea Plurinacional.