Guatemala y EE.UU., en la historia

Mientras se conocen amparos, señalamientos y acusaciones, en contra o favor de los magistrados electos para la CC, compartiré algunas fechas importantes en las relaciones de América Latina con el Gobierno de Estados Unidos; no sin antes unirme a las felicitaciones enviadas a José Zamora, director de este medio de comunicación por el Premio Rey de España, no como columnista, sino en mi condición de suscriptor fundador, a fin de no causar ningún escozor de piel.

Retomando el tema acerca de las relaciones norteamericanas con los países bajo su influencia, retrocedo a la Alianza para el Progreso, programa del cual disfruté cuando cursaba la primaría -aún recuerdo el olor del queso y los efectos de la leche- y, que este 13 de marzo cumple 60 años.

El plan fue promovido por el presidente John F. Kennedy (1961) y anunciado oficialmente meses más tarde (13/03/1961), durante una recepción en la Casa Blanca, con estas breves palabras: ‘”A todo lo ancho de América Latina, un continente rico en recursos y en logros espirituales y culturales de sus pueblos, millones de hombres y de mujeres padecen la diaria degradación de la pobreza y el hambre”.’

En esa época gobernaba el país el general e ingeniero Miguel Ydigoras Fuentes (02/093/1958 – 31/03/1963), quien fue relevado posteriormente por el coronel Enrique Peralta Azurdia (31/03/1963 – 01/ 07/1966).

El programa fue diseñado para atender necesidades comunes en la mayoría de países latinoamericanos. Entre estas la vivienda, trabajo, tierra, salud y educación. Que requerían de profundas reformas económicas, sociales y reforma agraria, así como políticas igualitarias para dinamizar el desarrollo en el continente americano.

La ayuda se concretó ocho meses más tarde (agosto/1961), con una programación de diez años por medio de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional -USAID, por sus siglas en inglés-, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco Mundial.

La implementación en nuestro país se retrasó debido a obstáculos iniciales creados en el seno del Congreso guatemalteco. El desarrollo interno tenía que superar también la reciente inestabilidad del gobierno de turno.

Los primeros avances se materializaron en la administración del coronel Peralta, especialmente los relacionados con la construcción de viviendas, escuelas, hospitales y pozos de agua, erradicación de la malaria (Memoria de Labores 1964-1965).