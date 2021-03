Destacado entre destacados

Entre 155 candidaturas de medios periodísticos gigantes, históricos y prestigiosos de Iberoamérica, en su edición XXXVIII el jurado del Premio Internacional de Periodismo Rey de España decidió premiar a elPeriódico de Guatemala, designándolo como ‘Medio Destacado de Iberoamérica’. ¡Wow! ¡Qué honor para Guatemala contar con un diario de este calibre! El premio fue un gancho al hígado a los corruptos guatemaltecos a quienes disgusta la lucha del medio contra la impunidad. El jurado reconoció el “trabajo incansable de un periodismo de denuncia e investigación por el que su director y equipo han sufrido atentados, persecuciones, campañas de desprestigio y hasta bloqueos económicos.”

Sin título de periodista sino de ingeniero, José Rubén Zamora, ampliamente conocido como ‘Chepe’, ha demostrado que el hábito no hace al monje. Obtener un título de periodista no hace un periodista. ‘Quod natura no dat, Salamantica no praestat’ (lo que la naturaleza no da, la Universidad de Salamanca no lo suple). El verdadero periodismo se lleva en la carne, sangre y huesos. Zamora, periodista graduado con doctorado en la universidad de la vida, es el comunicador guatemalteco internacionalmente más galardonado. Tiene premios nacionales, centroamericanos e internacionales. Por razones de espacio solo menciono el Premio Knight al Periodismo Internacional, el Premio Cabot de la Universidad de Columbia. ‘Chepe’ también fue escogido como uno de los 50 héroes del periodismo mundial en el Siglo XX. El éxito está a la vista porque no es posible que todos esos entes de prestigio se equivoquen al mismo tiempo.

Un gran logro de ‘elPeriódico’ ha sido sobrevivir, no sin esfuerzos agotadores y angustiantes, a todas las campañas reiteradas y concomitantes de bloqueo económico. Compaginar éxito periodístico con bloqueos económicos no es fácil. Exige sagacidad y músculo comercial. Esto exhibe la faceta empresarial de ‘Chepe’ que, con honores, obtuvo una maestría en el INCAE. Como muchos periódicos independientes han sido asfixiados con diversos torniquetes, hay medios que evitan el boicot no llegando lejos en la denuncia por considerar que no son solo entes periodísticos, sino también y sobre todo, empresas comerciales, las cuales tienen que contar con dividendos. Este no es el caso de ‘elPeriódico’. El mérito de ser verdaderamente independiente hace que la lectura diaria de ‘elPeriódico’ sea insustituible.

El último ‘home run’ con bases llenas ha sido de tipo comercial, como es el cobro por la lectura digital de ‘elPeriódico’, al igual que, con justicia, lo realizan los más grandes diarios del mundo. ¡Ya alcanzó estatura internacional! Se paga porque la información, muchas veces conseguida con sangre, dolor y lágrimas, tiene gran valor en el mundo de la mentira, desinformación, ‘fake news’ y post verdades, que todos los días apabullan a los papanatas que dan por cierto todo lo que circula en las redes. Los medios más importantes del planeta cobran por la lectura digital porque consideran que la información que el medio ofrece tiene valor. ¡No desprecian su trabajo!

‘Chepe’ renovó el periodismo guatemalteco introduciendo la noticia-reportaje, con investigación concomitante, lo cual no es fácil porque esta, la mayor parte de las veces, representa una pulso entre el gobierno y grupos de poder que luchan por ocultar información y el medio por descubrirla, analizarla, desarrollarla y publicarla. Son pulsos diarios que en su conjunto, por ser ganados, luego se decantan en reconocimientos como el de ahora. Entre los medios locales, ‘elPeriódico’ también destaca por publicar la mejor información económica y financiera nacional e internacional.

Ningún medio periodístico triunfa sin un líder astuto que disponga de buenas fuentes de información. En alguna ocasión, escribí que las tres personas mejor informadas de Guatemala son el Presidente de la República, el embajador de Estados Unidos y ‘Chepe’ Zamora. Por ello, ningún guatemalteco de cierto rango cultural puede eludir la lectura diaria del medio. La historia de estos años de Guatemala se ocupará extensamente de ‘elPériodico’ y su presidente, porque la huella es hoy definitiva, no de pasos en la arena negra, que borra la siguiente ola del mar.

En Guatemala, no hay periodista que hoy se precie de ser destacado que no haya recibido amenazas de muerte y hasta atentados contra su vida. Aunque sea doloroso decirlo (y sea casi infame por la angustia y trauma que conlleva) cada una de ellas es una medalla en el pecho, un reconocimiento de que la labor periodística no es anodina. En países como los nuestros, las amenazas de muerte son inherentes a la labor de comunicación social independiente. ¡Esta no es una tarea fácil ni para apocados! En este campo, ‘Chepe’ va muy por delante de que quien le pueda seguir en segundo lugar. Un grupo vinculado a la Seguridad Presidencial allanó la residencia de ‘Chepe’. Durante horas los tuvieron a él y su familia secuestrados, maniatados y amordazados, mientras registraban la casa y los amenazaban con todo tipo de brutal presión psicológica. (Luego, sin amilanarse, ‘Chepe’ investigó el hecho y llevó a juicio y condena a gran parte de sus poderosos atacantes, que recibieron órdenes del Olimpo del Palacio Nacional). En otra ocasión, fue secuestrado, sedado, abandonado y dado por muerto por sus victimarios. Un niño campesino de Chimaltenango avisó a los bomberos de que había visto un cadáver. Aunque los bomberos lo dieron por muerto, pues ya no tenía pulso, milagrosamente ‘Chepe’ superó la sedación e hipotermia. Tenía por delante mucho más trabajo que realizar por Guatemala. ‘Chepe’ no lucha por dinero (lo podría realizar con éxito en una empresa comercial no periodística) sino solo por un un mejor país. Esto es lo que a mi siempre me ha admirado mucho. Este es su principal activo.

‘Chepe’ no solo ha sufrido en carne propia y de su familia (sus hijos tienen que vivir en el exilio) esos ataques a su integridad física, sino que ha esquivado también cerca de 400 demandas judiciales abrumadoras, realizadas por personas con mucho poder. Casi tiene que tener un bufete a la par suya, lo cual consume energías valiosas y dinero. Por mencionar algunas de ellas, señalo las de la todopoderosa vicepresidenta Roxana Baldetti que, sin éxito, utilizó todos los recursos del Estado para callar a ‘Chepe’. Fracasó. Sandra Torres también fracasó. Cada demanda ganada es también una medalla. A ‘Chepe’ ya no le caben en el pecho.

Felicitaciones públicas a ‘Chepe’ Zamora y también a todo el equipo de planta del medio, por este premio de relieve continental. Como se vale presumir con sombrero ajeno, como columnista, que aún siente palpitar en las venas la noticia, me siento honrado de ser una hormiga que va en el lomo de un toro de casta.