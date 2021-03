Reflexiones en el Día de la Mujer

Un saludo cordial, a mis congéneres, en el Día de la Mujer. Siempre he estado a favor de la educación para la niñez. En especial me agrada ver la cantidad de jovencitas que asisten a las universidades para desarrollar sus vocaciones y sacar sus carreras profesionales, lo cual les dará independencia y/o la oportunidad de obtener mejores trabajos, o bien, participar en puestos políticos. Nos hemos dado cuenta que en Guatemala hay mujeres que ejercen sus profesiones con gran capacidad y eficiencia. Mis felicitaciones para todas ellas. Sin embargo, también quiero hacer una crítica. Hay mujeres que han tergiversado la idea de que “hay que tener los mismos derechos de los hombres”. Estoy de acuerdo que eso sea con relación a los estudios, el trabajo, el deporte, pero eso no significa que las mujeres imiten los defectos de algunos hombres. Por ejemplo, algunas mujeres que han participado o participan en política han resultado ser más corruptas o pícaras que sus compañeros; hemos oído de magistradas, diputadas y una vicepresidenta que son una vergüenza para nosotras las mujeres decentes. Lo que los guatemaltecos queremos es ver mujeres inteligentes y honestas en los organismos del gobierno, por ejemplo, una Angela Merkel o una Margaret Thatcher, que hagan algo bueno por el país, pero no zorras transeras, que solo les interesa pertenecer al club de los millonarios (antes se les decía “nuevos ricos”), que está tan de moda. Ojalá que recapaciten y piensen que el pueblo no olvida. ¡FELIZ DÍA DE LA MUJER!