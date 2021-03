Las niñas también son víctimas

Siento indignación, dolor, tristeza, rabia. ¡Arde, da coraje, llora sangre! ¿Qué nos está sucediendo? Un desprecio absoluto por la mujer en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Golpean, asesinan y desaparecen a abuelas, madres, esposas, novias, sobrinas e hijas; mueren incendiadas adolescentes, y ahora violan y estrangulan a inocentes niñas. Ya no hay respeto ni por nuestra niñez. ¿Qué podemos esperar de esta sociedad? Una sociedad que no respeta a las mujeres en general, que no tiene compasión alguna por las niñas, que carece de empatía, es una sociedad enferma. Litzy, Estefany, Hillary, Sharon, las niñas del Hogar Seguro, Luz María del Rocío, y cuántas otras más… ¡Mujeres que asesinan a niñas pequeñas, es inconcebible! No puedo borrar de mi mente y de mi corazón la inocente mirada de Hillary, ni los ojitos de Sharon, viendo la cámara de manera diáfana y pura, llena de ilusión por la vida. A la primera la violaron. ¿Violar a una niña de tres años? A la segunda, después de haberla estrangulado, la dejaron tirada a la orilla de un río. Se me hace un nudo en la garganta. Urge que se haga justicia, que se sienten precedentes, que sean capturados los hechores materiales e intelectuales de estos deleznables crímenes. Se merecen pasar el resto de sus días en la cárcel. ¡Sharon se marchó pedaleando en bicicleta, a través de las nubes, hacia el espacio infinito!