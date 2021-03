Id y corromped a todos*

“Hace algún tiempo que la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala abrió sus académicos brazos, me cobijó con conocimientos, llenó mis oídos de palabras saturadas de verdad, abrió mis ojos a una cruenta realidad del país, me guió por el camino de la justicia social, sensibilizándome; me enseñó a caminar por el camino de la solidaridad con el desposeído. Aprendí a respetar la memoria de nuestros líderes que habían perdido la vida en pro de una mejor Guatemala. Se llenaron mis venas de una rebeldía propia de mi edad que estallaban con la injusticia. Amé a la Chabela y su sátira política, me cautivó su jocosidad encapuchada y por supuesto, me disparé al hígado con varios octavos a su salud.

Hoy veo a esa misma casa de estudios superiores vestida de distinta manera. Alejada de la Guatemala miserable dejó la solidaridad dentro del Consejo Superior Universitario, el cual se ha prostituido por el sistema político corrupto. Dirigentes estudiantiles que jamás lograrán llenar el liderazgo, compromiso, valor e hidalguía de la Asociación de Estudiantes de la década de los años setenta, Oliverio y sus “Mientras haya pueblo habrá revolución”, sentado en el pasaje Rubio y sexta avenida, esperando ver entrar varias columnas de estudiantes gritando arengas de lucha, rebeldía y compromiso que puedan cambiar nuestro futuro a través de acciones revolucionarias.

Hay un mural que siempre atrajo mi atención, que hacía el cuestionamiento de que se iba a graduar el estudiante, si de futuro explotador. Al parecer muchos de los profesionales, decanos y rectores se graduaron de serviles corruptos hijos… que no respetan la matriz académica que les dio la vida profesional, abortos que resucitaron el sistema para volverlo contra su propia madre y ser mercenarios de la corrupción para asesinar al Estado de Guatemala y su población que vive en la miseria. La historia juzgará a cada Fuentes Soria al servicio de Jimmy Morales, a cada Eduardo Meyer al servicio de la corrupción, a cada Estuardo Gálvez al servicio del Pacto de Corruptos, a cada Murphy Paiz al servicio del narcotráfico. ID Y MORID EN LA CÁRCEL hijos…, y aquí está tu son Chabela. Roberto Medina, año del COVID-19”*.

Por su parte, el inolvidable Facundo Cabral dice: “Apreciado compatriota. Ningún político merece que lo defiendas, con uñas y dientes. Entiéndelo de una vez por todas. No te conoce, no eres su amigo, no le importas. Deja la intensidad. Consejo: bájale a tu fanatismo. No te apartes de los que han sido tus verdaderos amigos, no dividas a la familia, y si en verdad quieres un cambio profundo de la sociedad…, mírate en el espejo fijamente y empieza a cambiar tú. Ocúpate en ser mejor ser humano”. Al elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad a personas no idóneas, el Congreso expone su deterioro absoluto, subordinado al poder paralelo. En el cargo, se limitarán a cumplir directrices de intereses ajenos a la pronta y cumplida aplicación de la justicia, dando luz verde entre otras bellezas a la candidatura de Zury, evitando sentar jurisprudencia con tres sentencias del caso. Conducta irregular ajena al bien común desafiando al pueblo, que reaccionará unido a tanto abuso, pasando la factura: entoncesss… Mientras, bien a matraca los diputados celebran y gritan muertos de risa, hacemos lo que nos ronca la gana, y quééé. Elegimos a la CSJ a los de la lista y quééé. ¡VIVA LA CORRUPCIÓN! y quééé. El pueblo nos la rasca y quééé, los gringos también y quééé. Si nos quitan la visa nos da más risa y quééé… El pueblo harto del desmadre, exige dejar de crear conflictos, progresar y vivir en paz con responsabilidad social, sin destruir el país con una obstinación digna de mejor causa. En pocas palabras: dejen de joder. Joya. Los políticos corruptos matan la democracia, los tiranos la entierran…Felicitaciones a Chepe Zamora, por el premio Rey de España a ‘élPeriódico’.