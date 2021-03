Fenómeno político vecino

Nuevas Ideas se llama. Es un nuevo partido político. Con 56 de las 84 diputaciones y más de la mitad de las alcaldías. Después de años de alternancia en el poder entre las derechas e izquierdas (ARENA y FMLN) que terminaron, por igual, decepcionando al pueblo. Esta es la alternativa.

Y surgió de un fenómeno político atípico, de un jovencito, un milenial como le dicen a los de su generación, pero de ninguna manera improvisado, con experiencia en el servicio público como alcalde, surgido de la izquierda, pero distanciado de ella y también de la derecha (ahora ambos lo detestan), autodenominándose como un gestor eficiente, cuyo respaldo radica en los jóvenes y las fuerzas armadas. Es el promotor de Nuevas Ideas y, desde la Presidencia de la República, está liderando una serie de cambios en El Salvador, mediante una nueva forma de gobernar.

Nayib Bukele, quien ha logrado crear en el imaginario colectivo que todos los males de su país son culpa de los partidos tradicionales, como si él no hubiese sido miembro activo de uno de ellos, como también lo son miembros de su gabinete. Pero su actitud y la forma con la que hasta ahora ha enfrentado los problemas, con una gran habilidad para manejar los medios digitales de comunicación y presentar impactantes resultados en diversos campos, lo tienen en la cúspide de la aceptación popular, pero sin que por ello haya podido trascender las situaciones estructurales económico-sociales que durante décadas ha sufrido el hermano país. También es cierto que solo lleva dos años en el cargo y le tocó, como a los demás Presidentes en el mundo, afrontar la pandemia del COVID-19. Y no lo ha hecho mal.

Aunque es muy temprano predecir si el fenómeno Bukele será sostenible y exitoso en el mediano plazo, a pesar de que contará con el respaldo político mayoritario expresado en las urnas. Además, hay que recordar que la Constitución no le permite postularse nuevamente a la Presidencia. A menos que siga el camino de los Chávez, Ortega, Morales, que cambiaron las reglas de juego a su antojo para entronizarse y mantener gobiernos dictatoriales, con apariencia de repúblicas democráticas. Esperamos que el actual Presidente de El Salvador no siga el mismo camino.

Estos personajes han descollado por la profunda decepción de los pueblos en los politiqueros que los han gobernado. En Guatemala también la población está decepcionada de quienes nos han gobernado, incluso cuando eligió a una alternativa a los candidatos tradicionales, pero que no entendió o no pudo o no quiso, o siendo igual que los otros, igual terminó decepcionando al pueblo. Es cierto que el fenómeno Bukele es propio de El Salvador. Pero uno se pregunta: ¿Cuál será el fenómeno político chapín en las próximas elecciones? La población pareciera estar cada vez más decepcionada y posiblemente querrá algo distinto. A la vecindad tenemos un ejemplo.