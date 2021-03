Thelma y otras mujeres luchando por nuevas libertades

Nos guste o no nos guste a todos nos atraviesa la cultura patriarcal. Vivimos en una sociedad históricamente machista y clasista, que muchas veces desprecia y violenta a las mujeres. Por ello el 8 de marzo es importante como día simbólico porque para muchas mujeres el mundo es hostil. Aunque hemos conquistado libertades que nuestras abuelas y madres no conocieron, para muchas mujeres caminar solas en la calle es una ruleta rusa.

En todos los sitios hay millones de mujeres luchando contra ese sistema basado en el ego, la estupidez y la vanidad. Estamos entrando en un nuevo periodo histórico en el que el caos que hemos generado exige poner en práctica nuevos valores femeninos como: la complementariedad, reciprocidad, colaboración, igualdad y hacer comunidad son los pilares de una nueva forma de ser humano y de estar en el mundo. Una de esas mujeres buscando construir desde lo común y romper prácticas patriarcales (como el desvío de ríos, saqueo de recursos, cultura racista, machista y dominante…) es Thelma Cabrera.

Somos una sociedad atravesada por la enfermedad crónica del racismo. Hay suficientes estudios sociológicos que demuestran cómo el racismo hacia el indígena fue una estrategia de dominación. El sociólogo González Ponciano explica cómo el racismo y la discriminación cultural son parte del imaginario dominante y cómo la idea colonial de que el indígena es un ser inferior es una de las bases de la desiguladad social y de las relaciones serviles hasta hoy en día.

La infancia de Thelma fue como la de las grandes mayorías: infancias sin oportunidades e invisibles al poder, comunidades que no viven, sino sobrevivían. Los históricamente excluidos. Los borrados por el Estado. Los que viven al margen de la ladera, y a un costado de la vida. Los enviados a las orillas. Mal viviendo, mal comiendo, sobreviviendo siempre al borde, al filo de la existencia. Ella, desde un coraje descomunal empezó a cuestionar ¿por qué somos pobres? “No es la voluntad de Dios, no es porque no trabajemos, si desde las cuatro de la mañana estamos trabajando, entonces por qué esta pobreza”, se preguntaba Thelma.

En la escuela se sintió discriminada por las carencias económicas y por caminar descalza. Desde una sabiduría poco común Thelma supo convertir todo ese dolor en fuerza y en amor para luchar por dignificar la vida, luchar por la justicia social: por un país con oportunidades laborales y educativas para todos.

Thelma desde su experiencia vital ve que hay una necesidad histórica de fundar un nuevo Estado de todos y para todos. Le apuesta al Buen Vivir, lo cual implica vernos como parte de la tierra y no separados de ella.

Hay muchas mujeres luchando por un futuro diferente: madres, campesinas, empresarias, emprendedoras, artistas, maestras, cocineras, amas de casa, tejedoras, ecologistas, científicas, administradoras, etcétera. Que viva la liberación de las mujeres, esa que nos hace vernos como iguales y no como competencia, qué viva la consciencia que libera de los códigos de la cultura patriarcal para dejarla de heredar a quienes vendrán después de nosotros. Qué viva la sociedad que se abre a la ternura, a las relaciones comunitarias y solidarias. Qué vivan las mujeres.