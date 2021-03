Empanadas de salpor rellenas de manjar

Durante muchos años he realizado con alegría y el resultado final de algunas libras de más La ruta de la empanada, travesía que llevo a cabo durante los viernes de Cuaresma, cuando me dedicaba a visitar y comprar empanadas horneadas rellenas de manjar de leche.

La ruta de la empanada regresará en un futuro próximo, primero Dios, como deliciosa aventura gastronómica de tradición recorriendo las calles y panaderías de esta inmensa ciudad y muy especialmente del Centro, en donde he encontrado variedad de establecimientos que compiten haciendo empanadas rellenas de manjar.

Mi costumbre de viernes de Cuaresma es minuciosa la búsqueda de este exquisito platillo de época, visitando lugares conocidos o por referencias de lectores, y de paso me sumerjo en el tiempo y en las fachadas neoclásicas, balcones de herrería retorcida formando enramadas de flores, terremoteadas por el tiempo o el grafiti, tocando a las casas o viendo la maravillada de las empanadas a través de los vidrios de los escaparates de madera.

Para realizar la ruta, no debe haber prisa ni compromiso inmediato. Unos buenos zapatos, la bolsa de mercado al hombro y las ganas que nunca faltan de probar en el lugar por lo menos la mitad de la empanada. Siempre vamos llenando nuestra alforja con un muestrario para la familia, que comen y opinan.

Por segundo año consecutivo, por el COVID, dejé de realizar La ruta de la empanada. Con tristeza tampoco elaboraremos en familia la alfombra para Jesús de la Caída y lo peor de todo, seguimos en ayuno y abstinencia de procesiones, velaciones, marchas procesionales y un largo etcétera de manifestaciones devocionales cuaresmales que realizamos unidos, los millones de católicos del país, para conmemorar la pasión de Jesús. Pero el repertorio gastronómico cuaresmal no lo perdemos porque muchos de estos platillos son preparados en casa, como el curtido, el pescado rebosado, las pacayas envueltas en huevo, el dulce de papaya verde, los molletes y el pescado salado en salsa roja. Para los lectores que me han solicitado la receta de las empanadas de leche, la próxima semana les compartiré la receta familiar, para que este año de limitaciones cuaresmales, no nos falte en el hogar la delicia al dar una mordida grandota a la empanada y paladear, junto a la masa arenosita de salpor sazonada con achiote, con la dulzura del manjar blanco suave con sabor a canela o a fiesta.

Esta semana, a pesar de las libras ya ganadas durante la encerrona, haré una ruta con pedidos a domicilio, aunque sin la gracia de pasar viendo antes al Nazareno de cada parroquia.