Nayib Bukele: ¿Chávez o Pinochet?

Para entrar en materia debemos primero recordar quién es Nayib Bukele. Este carismático ‘millennial’ no es un político improvisado, el actual presidente de El Salvador antes fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán, luego de San Salvador con un 50 por ciento de los votos, por algo sería, y después cuando ganó la Presidencia de su país lo logró con un 53 por ciento de los votos no necesitando ir a segunda vuelta, por algo sería. En las recién pasadas elecciones legislativas, aunque él no participó sí hizo campaña por su partido el que obtuvo un 65 por ciento de los votos, creo que por algo sería. Es bueno recordar que cuando recién tenía tres meses de ejercer la Presidencia, la aprobación ciudadana a su gestión rebasaba el 90 por ciento. Hoy es el Presidente americano con mayor simpatía de sus compatriotas. ¿Cómo logra Bukele crear esta ola electoral a su favor y al de su partido “Nuevas Ideas” (NI)? Para entender esto, en primer lugar debemos reconocer que este joven presidente rompió los paradigmas políticos de El Salvador representados en los viejos y corruptos partidos “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional” (FMLN) de izquierda y la “Alianza Republicana Nacionalista” (Arena), de derecha. Estos partidos están tan desacreditados por la corrupción que pareciera fueron enterrados para siempre de la política salvadoreña. Igual a lo que sucedió hace muchos años en Venezuela, cuando los venezolanos eligieron libre y popularmente al teniente coronel Hugo Chávez. Más recientemente, se dio lo mismo en México con la aplastante victoria de AMLO, que derrotó al histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como al Partido Acción Nacional (PAN).

Ante esto podemos preguntarnos: ¿Qué está sucediendo en América Latina? Pues sencillamente la gente se hartó de los políticos tradicionales y los partidos que no cumplen las ofertas electorales solo mienten y recurren a un populismo que no ofrece algo que dé esperanza e ilusione a los votantes. ¿Qué va a suceder con Bukele en El Salvador? Yo solo veo dos posibilidades.

Primera posibilidad: se decanta Bukele por el “socialismo del siglo XXI” y emulando a Chávez y Maduro, ahora que controla la Asamblea Legislativa, puede cambiar la Constitución y probablemente se reelegiría indefinidamente y tal como hizo la dictadura castrista o los Chávez-Maduro, se podría quedar más de 20 años en el poder arruinando a su país llevándolo a la miseria.

Segunda posibilidad: inspirado en don Augusto Pinochet Ugarte, podría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y con el voto de la gran mayoría, cambiar la Constitución, alargando el período presidencial y permitiendo la reelección, se queda en el poder unos veinte años y si aplicara la ideología liberal clásica transformaría a El Salvador en una República rica y pujante. De igual forma dañaría a la República.

Con la personalidad de Bukele, inteligente y buen orador, convencerá a sus compatriotas para que lo apoyen en lo que decida. La comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, le harán los mandados. Bukele no quiere quedar bien con nadie, él gobierna solamente con sentido común y así le va muy bien. Quiera Dios que el presidente Bukele tome el camino correcto y nos dé una buena sorpresa.