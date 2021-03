Aviso a tiempo

Estoy seguro que conocemos la mayoría de los casos que calificarían como enriquecimiento ilícito y otros delitos, que se producen cuando por azares de la naturaleza y por ejecución descuidada del Presupuesto, aprobado o no, resulta que los remedios salen peor que la enfermedad. Basta recordar la cantidad de millones que recibimos de donaciones y préstamos para reparaciones que ocasionó ‘el Mitch’, ‘Andrew’, ‘Ágata’, erupción del volcán de Fuego. También la oscuridad de la ejecución de los préstamos del BID, para reparación de escuelas, del otro préstamo para combatir la desnutrición, de los fondos que debieron usarse para construir depósitos para conservación de agua y muchos más. Lo mismo pasa con los fondos que se recibieron para el desarrollo del Plan Trifinio.

El mal manejo de los préstamos empieza con la cantidad de intereses y comisiones de compromiso que pagamos porque las unidades encargadas no tenían listos los proyectos de uso y luego porque el Congreso no los aprobaba si no le daban su respectivo colazo. Pasaron años para que se pudieran formalizar y no necesitaron muchos meses para que se hicieran perdedizos. Para la atención de desastres, en cada gobierno de turno se nombró una comisión ‘ad hoc’, que en varios gobiernos la encabezó el vicepresidente de ese gobierno. Ni con la intervención de tan alto funcionario en esos comités, se pudo saber dónde está el dinero, menos los resultados del uso.

La FAO anunció que estará directamente involucrada, con el MAGA en el uso de los recursos que esa organización proveerá para el desarrollo del sector agrícola en determinados lugares; muy pequeño diría yo. Lo importante de esta decisión, es que al igual que lo viene haciendo la USAID, se decidió ya no entregar los fondos sin supervisión del donante a los ministerios. Las razones de esta decisión usted las comprenderá mejor que yo; agreguemos que recientemente el Congreso aprobó una modificación a la ley que obligaba a entregar cuentas de todas las donaciones recibidas. Ahora ya no tendrán esa obligación, salvo que se impugne esa modificación.

Ante este escenario tan cochino y corrupto, ruego a todos los gobiernos cooperantes, entidades privadas, fundaciones y en particular al Gobierno de Estados Unidos, hagan el favor de que si no van a supervisar ustedes sus donaciones o préstamos para verificar que realmente lleguen a los objetivos determinados, que se abstengan de ayudarnos.