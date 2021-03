“Antigua”: la canción poco conocida (IV Parte)

¿Quién fue Rodolfo Benítez?

Don Julio Estrada de la Hoz, falleció a los 74 años. Dice doña Ana María Rosales García Salas: “A mi lado, después de 22 años de estar juntos. Una gran pérdida para Guatemala. Fue un hombre multifacético. Carismático, y de un gran sentido social. Descanse en paz”. Entre otras consultas me percato que a don Julio, la Central Intelligence Agency -la famosa CIA de los gringos- le siguió los pasos, no solo antes de ser presidente del Congreso, sino especialmente después en el exilio mexicano. Me imagino que pudo regresar al país, cuando su pariente, doña Sarita fuera primera dama, esposa del licenciado Julio César Méndez Montenegro, entre 1966 y 1970. Y ahora, la pregunta de rigor que sigue es: ¿Quién fue Rodolfo Benítez? Ante esta pregunta recurro a la memoria de mis primos hermanos mayores. En los laberintos de su memoria, Luis Emilio de Coto Carrera recuerda a Rodolfo Benítez vinculado al grupo Los Chaynas, que en la década de los sesenta del siglo pasado se mantuviera en el “top ten”, o temas musicales más escuchados de las radios centroamericanas, como en Nicaragua y Costa Rica. Su éxito mayor fue ‘Virgen negra’. Luis Emilio asegura que Benítez era guitarrista de este grupo argentino y que está seguro que los acompañó por su gira hondureña. Revela que una noche, cuando ellos vivían en la 29 calle “B” y avenida Santa Cecilia se fue apareciendo ‘el Chino’ Carrera, de un día entre semana, a medianoche, a visitar a su hermana Martha Enoé, para que escuchara en la sala de su casa a Los Chaynas, que para entonces no eran tan famosos. Él cree que dicho grupo fue contratado por el bar, del entonces renombrado Hotel Maya Excelsior. Rememora que llegaron la famosa cantante Rosita y Juan Carlos y un guitarrista cuyo nombre no recuerda. Según don Orlando Ortega Reyes, de Nicaragua, que en su blog ‘Los hijos de septiembre’ publicó “El misterio de Los Chaynas”, se contactó en ‘wordpress.com’ con una persona de nombre Ely Toloza, que dice que su tía Rosa Castro y su esposo Juan Carlos Acconcia formaron parte del grupo Los Chaynas, junto a otro músico de apellido Maidana. Decía que todavía estaban vivos en el año 2015 y que eran argentinos y vivían en ese país. Por su parte, Carlos Enrique Carrera Aragón, afirma que Rodolfo Benítez sí era parte del mencionado grupo, y que se separó de ellos estando en Nicaragua, para luego viajar a Guatemala. Su lugar fue tomado por Guido Sánchez.