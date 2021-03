Otra francachela democrática

En doscientos años de República y democracia banal, las esferas del poder político, al servicio oligárquico y militar, han marcado la tendencia en eso de presumir de cumplimiento de la ley y guardar las formas; obviamente la sociedad, no se lo cree, los deja estar y así se va acumulando una historia de ignominia, de la que somos parte. Algunos la vivimos, intentando fraguar oposición al vasallaje, otros apáticos y quienes que se asumen indolentes. Aquellos ejercicios de “política” nauseabunda, son posibles debido a una masa de corifeos, que adulan y defienden aquellos actos, aún a sabiendas que son ofensivos y contrarios al decoro político. Y obviamente -el soporte de- la elite económica que patrocina y promueve aquellas formas, media vez sean “ideológicamente” correctas y le aseguren dejar hacer.

Eso y no otra cosa es lo que ocurrió en el Congreso de la República este dos de marzo. Todos los actores arriba señalados participaron de la magna -en realidad vergonzosa- designación, de los anti-idóneos magistrados al Constitucional. La verdad, lo esperábamos. Los contertulios se han apresurado a felicitar el entuerto y a señalar que actuaron apegados a derecho y que los electos llenan los requisitos de Ley y que, además, han demostrado ser fieles defensores del Estado de derecho. Patrañas. Han sido lacayos de los poderes. Los del poder económico, prestos, han señalado la legalidad del acto y el fiel cumplimiento de la norma. Les aseguran intereses pecuniarios, no cabe duda. La certeza jurídica les parece tal, siempre que les favorezca. La sociedad lo sabe y también, los deja estar. Organizaciones sociales levantan la voz y limpian la cara a esta sociedad, con anomia creciente. Diputados de oposición hicieron lo propio. La historia no está escrita. El escarnio traerá consecuencias, ahora o mañana, pero no pasará desapercibido. Por mucho que hoy se regodeen en regazo de los poderes. Estamos en la “fase superior” del Pacto de Corruptos y luego de eso el desplome. Acudo al no hay mal que dure cien años. Lo cual no debe leerse como un mensaje al conformismo. Al contrario, auguro un futuro de luchas sociales, políticas, incluso electorales. Que restablezca un estado de legalidad, incluyente y realmente democrático. Ya abandonaremos la juerga vandálica, como forma de hacer gobierno. Irán con su oxígeno extra a otra parte.

Los recovecos de la historia son así, ya vemos lo sucedido en el Colegio de Abogados, caen candidatos con pies de barro. Ocasión para una corriente honorable: Francisco Rivas y Patricia Gámez.