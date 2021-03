El Congreso dio el primer paso

Los diputados gozan de irresponsabilidad en sus declaraciones, mas no en sus actos. La designación de Dina Ochoa para la CC, 2021-2026, es un acto de irresponsabilidad que le costará caro a la institucionalidad del máximo tribunal Constitucional.

Guerra avisada no mata soldado. Un día antes de la votación en el pleno, Jonathan Biltzer, periodista de The New Yorker, recordó en su cuenta de Twitter que en 2019 Dina Ochoa viajó a Washington a denunciar a la propia CC. La señora es desleal a la institución y ha traicionado la Constitución que juró defender. Con esas cartas de presentación, 101 diputados la vuelven a llevar a la CC.

Jonathan Biltzer descubrió que la administración de Trump y el gobierno de Jimmy Morales negociaban en secreto convertir Guatemala en “tercer país seguro”, es decir, un depósito humano de migrantes centroamericanos. Esa idea, por cierto, fue del propio equipo de Morales. El acuerdo estuvo en vigor -no lo supimos- hasta hace un mes que el presidente Biden lo derogó. Morales y su dream team, Jovel y Degenhart, tienen esa cuenta pendiente con la Justicia: traición a la patria, violación de la Constitución (el acuerdo no fue enviado al Congreso) y desobediencia a la resolución de la CC.

Esa desobediencia -sin consecuencias, hasta ahora- fue el inicio del desbarajuste del orden jurídico republicano, cuyo ejemplo siguió la Comisión Permanente de esta legislatura en 2020 -también sin consecuencias. En ambos casos se vio que la fiscal general del MP vigila selectivamente. Ese voltear la vista, convenientemente, hacia otro lado tendrá graves consecuencias para el régimen de legalidad.

La ruta que están siguiendo el Congreso, la CSJ y -esperemos que no- el propio Consejo Superior Universitario, bajo la férula y presiones de Giammattei, conduce al infierno. Será el lloro y el crujir de dientes de ciertas elites insensatas, increíblemente egoístas. Por no saber cómo recoger la fruta caída del canasto, ponen en riesgo todo lo que contiene el canasto.

La ruta no es secreto: 1) la gran corrupción se alía al crimen organizado, juntos cooptan el sistema estatal; 2) acto seguido, limitan libertades civiles y persiguen la disidencia; 3) la mala reputación de corrupción, crimen y violaciones de derechos humanos, provoca tensiones y aislamiento internacional, ahuyenta inversiones, los mercados y créditos se vuelven esquivos; 4) se entregan recursos estratégicos para fomentar alianzas con potencias dictatoriales; 5) la economía se deprime y desordena; 6) aumentan las migraciones, no necesariamente las remesas; 6) la corrupción ya no es el principal alimento del régimen, que se desliza hacia la economía criminal, y 7) los empresarios que no se someten al régimen son reemplazados: favorecen a los nuevos socios con privatizaciones y concesiones.

Lo que el nuevo régimen mafioso demanda no son juristas idóneos y honorables, son clones de Dina Ochoa.