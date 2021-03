Corte de Constitucionalidad y Consejo Superior Universitario

Se avecina para Guatemala, un evento decisivo y depende de cómo se desarrolle la elección de magistrados a las cortes, para predecir si será para el fortalecimiento de nuestra maltratada democracia o por el contrario el socavamiento de esta.

En el caso de la elección de las personas que represente a la tricentenaria, autónoma y pública Universidad de San Carlos, los consejeros tienen en sus manos la oportunidad de elegir a las personas idóneas como titular y suplente. Dadas las circunstancias por las que atraviesa el prestigio y la honorabilidad de su autoridad más representativa, el Consejo está moral y académicamente obligado de demostrarle al pueblo de Guatemala que aún quedan reservas morales en dicho cuerpo colegiado. El Consejo debe ser garante de que sus integrantes no son parte del complot que pretende hundir a Guatemala en un Estado secuestrado, donde no sea posible actualizar, el imperio de la ley, la sujeción a la ley, el mantenimiento del Estado de derecho y la institucionalidad.

Por ello, dicho cuerpo colegiado tendrá que orientar su actuación por algunos indicadores donde los valores juegan un papel importante y determinante en la relación ético-política, para la Justicia Constitucional, cuidando ser representados por profesionales de reconocida honorabilidad, que tengan buen recorrido y desempeño en esa casa de estudios. Profesionales quienes su trayectoria académica y durante su ejercicio representen su constancia y su honorabilidad.

Otro parámetro que están obligados a tomar en cuenta es el de la no reelección, porque vulnera el principio democrático de la alternabilidad en el poder. La democracia guatemalteca, ha sido transformada en un sistema iliberal y tutelado. Iliberal porque el Estado de derecho es vulnerado frecuentemente, afectándose los derechos y las libertades de la ciudadanía; y tutelada porque en la transición han quedado resabios y dominios reservados a fuerzas no democráticas que funcionan como centro de poder, espacios desde los cuales se toman decisiones respecto de lo que se aprueba y no se aprueba. Por lo tanto, la reelección de cualquiera de los profesionales ya electos anteriormente, puede provocar el anquilosamiento de las instituciones, el acomodamiento a los privilegios y el condicionamiento para no ser despojados de ellos.

La Corte de Constitucionalidad es bastión de la democracia, un órgano contralor cuya principal función es la defensa de la Constitución, la cual es garante de los derechos inherentes a la persona humana, que confirma los derechos individuales, políticos, sociales y económicos, estableciendo como deberes del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.