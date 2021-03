Caudillismo a lo chero

Los salvadoreños son gente práctica, famosos legendariamente por su disposición a emprender, a hacer, a madrugar con actitud positiva, porque se dice que tomaban el café amargo y analgésicos con tiamina para encenderse, siempre dispuestos a trabajar sin poner peros, o al menos esa era su fama, un tanto desvirtuada por la evolución de las remesas que algo habrán trastornado las costumbres locales, contagiados de comodidad por el hilo que cae mensualmente del cielo como maná. Pero en su genética está el espíritu recio para jalar y empujar la carreta, porque si a un carpintero se le ofrece la oportunidad de reparar un carro, no dice que no, sino se pone de inmediato en acción y llama al vecino mecánico con quien después se arregla. Para ellos el trabajo es la bendición, y lo demás llega por añadidura. Su mentalidad es no cruzarse de brazos. Por eso no dudaron al cambiar el colón por el dólar, y su guerra fue rápida y resolvieron la paz en un dos por tres. En los días del conflicto, estallaba una bomba en un café rompiendo vidrios y muebles, y a la mañana siguiente ya estaba remendado y dispuesto para atender a la clientela, o en proceso. Admirables los cheros, y el pasado fin de semana han vuelto a sorprender con el apoyo multitudinario a su mandatario, un personaje que está haciendo historia con su pose carismática, utilizando una gorra al revés tipo marero para fijar su presencia en la memoria, pero con el pañuelo de catrín doblado en el bolsillo del saco, sorprendiendo con sus actitudes políticamente incorrectas, espléndido en el armado de los escenarios al estilo de los imperios del pasado, como se puede observar cuando dicta mensajes desde el Salón de Honor en la Casa Presidencial, con la mesa arreglada con manteles blancos, la esposa a la izquierda, dos banderas patrias por lado escoltando el cuadro de Monseñor Romero, santo y mártir, con la túnica blanca movida por el viento, la cruz al pecho y los lentes oscuros, expresando poder divino. Monseñor Romero recuerda en la pintura a los líderes islámicos, como Jomeini, o alguien así. Bajo la tutela del Santo se proyecta al líder que arrasó en las urnas anulando a las fuerzas de oposición contra las que venía luchando desde su ascenso al poder. FSLN y ARENA quedaron disminuidos, se terminó en un domingo con el bipartidismo producto de la guerra. Ni unos ni otros, dijo el pueblo soberano, y le han puesto a su mandatario en bandeja de plata el destino del pequeño país. Los salvadoreños se cansaron de la cantaleta de izquierdas y derechas, y no querían medias tintas, porque Bukele sedujo con el concepto de “nuevas ideas”, que quizá no lo sean tanto, pero consiguió el apoyo multitudinario, arrancando con el nuevo caudillismo en el Istmo. Ahora se espera grandes resultados o la desilusión.