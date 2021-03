Toca volver a pensarnos como pueblo y también como región. Replantear nuestro sentido de nación a cambio de indignantes gastos para “conmemorar el bicentenario” (¿un cuadro, más de un millón? (Aunque ya se hayan retractado)); a cambio de tirar el dinero de la gente en robos repugnantes. En corrupción.

La conmemoración del bicentenario bien podría aprovecharse tanto para mirar la historia, como para avizorar lo que viene. Abrir espacios de reflexión y obligarnos a responder preguntas cruciales: ¿Por qué nos hemos quedado atrás? ¿Por qué no logramos construir un país? Conmemorar quiere decir “recordar con”, es memoria conjunta, colectiva y a eso debemos de abocarnos. El bicentenario obliga a pensar la forma de difundir mejor los hechos históricos fundacionales, porque las raíces de la identidad estaban en el futuro. Hablemos de la valoración del pensamiento propio como proyecto liberador de formas soterradas de colonialismo cultural o académico.

Hora de comprometerse con la lucha contra todas las causas y formas que producen racismo, indignidades, exclusiones y desigualdad. Comprender que la lucha por la dignidad de la vida es un patrimonio de la humanidad que ha estado presente en todas las culturas. Hora de entender la defensa de la justicia como clave vital para trabajar los derechos humanos desde la “resignificación” de la interculturalidad y la busca de diálogos de paz.

La historia hay que contarla; para que una nación exista, es necesario un relato sobre los orígenes, valores y principios que fundamentan su cohesión. Si no se cuenta, no construye una imagen que le permita hacerse. Y nosotros no terminamos de hacernos ni hemos tenido el valor de contarnos.

Otros países comenzaron hace 200 años a construir su propio imaginario nacional. Para independizarse debieron dibujar su propia imagen, recoger en estampas su vida cotidiana y asumir compromisos que, al parecer, nosotros no hemos terminado de entender: un Estado de derecho y los derechos humanos; la conciliación de lo universal y lo particular para construir una modernidad sobre la base de valores propios; el combate frontal a la corrupción y crimen organizado. Cómo enfrentar el cambio climático; garantizar la libertad de expresión, porque una sociedad sin voz es una sociedad sin alma. Velar por el acceso a la sociedad de la información con criterios de pertinencia y relevancia; cómo configurar una idea de nación no excluyente, donde quepamos todos, todas; valorar el pensamiento crítico…

Sería ingenuo imaginar el bicentenario como escenario en que pueden desatarse todos los nudos del porvenir. Pero quizá el gran valor de esta conmemoración colectiva debe de estar, al menos, en la interrogación de nuestro futuro.

Si decidimos conmemorar el bicentenario, pues que se haga de manera incluyente, intercultural, crítica y reflexiva. Y que el pensamiento ocupe la silla para desplazar tanta insensatez y corrupción. De una vez.