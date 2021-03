La decisión DEBE ser y ES política

Es de todos aceptado que el método más reconocido para vivir en sociedad es la democracia, y la misma debe basarse en decisiones políticas. Nuestro país se rige bajo la Constitución POLÍTICA de la República de Guatemala y por lo tanto dependemos de tres poderes que se controlan y apoyan entre sí. El poder judicial controla la aplicación de la justicia y para evitar abusos los poderes legislativos y ejecutivo tienen un rol activo en su nombramiento. Es por eso que el Congreso tiene que elegir a un magistrado titular y un suplente para la máxima corte del país, la Corte de Constitucionalidad. Aducir que la elección NO debe ser política es ir en contra de la razón y la democracia.

Por ejemplo en EE. UU. el Presidente (Ejecutivo) manda su candidato a Corte Suprema al Senado (Legislativo) y este lo acepta o rechaza. El sentir político del momento hace que se elija a los magistrados que sean objetivos pero con inclinación política del momento.

Los diputados NO somos jueces, somos legisladores que debemos cumplir la Ley y elegir. Seguramente no todos los chapines vamos a estar satisfechos al 100 por ciento con los electos, pero se elige entre los que se atreven a presentar su papelería y su nombre para servir al país. NO se puede decir que no se elige al “mejor” si ese abogado no se presenta a la elección y se postula. Yo debo emitir mi voto únicamente dentro de los que se presentaron, no puedo elegir al “mejor” según la opinión pública si no se atreve a participar.

‘A priori’ no se puede juzgar el actuar de nadie, menos si es sobre temas a futuro. Se juzga sobre lo actuado y no sobre lo que se puede hacer. Todos somos libres de tener nuestra opinión y nuestra labor es defenderla a muerte aunque no la compartamos.

Espero que todos los electos defiendan la Constitución y la protejan, nunca que la quieran cambiar con decisiones administrativas. Si no lo hacen que los juzgue el pueblo y la misma Ley. Que Dios y la razón nos ilumine.