El IGSS un lustro después

El 31 de octubre del 2015 salían publicados dos reportajes. El primero en ‘Prensa Libre’ titulado ‘“Falta gerencia capaz en el IGSS”,’ y el segundo un editorial del Siglo Veintiuno que empezaba así ‘“Huele mal, de nuevo, en el IGSS”.’

El primero consistió en una entrevista transmitida en las redes de ‘Prensa Libre’, a propósito de una conversación con Andrea Orozco y Claudia Acuña, en el programa ‘Diálogo Libre’, y un reportaje escrito por Gabriela López. Me tocó efectuar un análisis de los recientes hechos de corrupción en el IGSS, enfocados desde un punto de vista administrativo y preventivo, como debe ser en un país en donde todo se judicializa, y estos cinco años he sido testigo de que el Derecho Penal, si bien necesario no es suficiente para desentrañar y enterrar los males que nos acechan: las farmacéuticas, por ejemplo, siguen a sus anchas y simplemente cambian de representante legal, mientras logra limpiar su nombre, y siguen operando como si nada. Hay que ser radical en esto: ir a la raíz de los males.

Me permití subrayar que se trata de una lucha en contra de los sistemas, incluso rectificando las autarquías autonómicas, que deben ser corregidas mediante adecuadas regulaciones públicas: con una buena Contraloría de Cuentas, con normas presupuestarias que se acaten y, por supuesto, un servicio civil moderno, que no se avizora por ningún lado.

Enfaticé, y lo sigo haciendo hasta ahora que ‘“el IGSS debería tener un esquema de servicio civil con mucha disciplina y mucha evaluación del desempeño”,’ y no me canso de impulsarlo con propuestas de avanzada. Hasta ahora, hay algunos tímidos avances y a rempujones la cosa avanza. Pregoné en mi plan de trabajo empujar a los jóvenes talentos y lo sigo haciendo y fortalecer las gerencias y jefaturas medias, y encarrilar a las numerosas unidades ejecutoras, y que operen bajo formas matriciales: médicos viendo lo estrictamente médico y gerentes de carrera viendo lo demás. Ese sigue siendo a mi juicio el tema clave.

El editorial de Siglo Veintiuno es certero, y habló de reestructurar la Junta Directiva y que responda a los nobles propósitos de la institución. Se habla de los temores evidentes de que este escribiente llegara a la Junta Directiva y será un tema de mis antimemorias si las energías y la vida se nos presta en el futuro cercano, y conjuntar experiencias diversas en FEGUA, el Crédito Hipotecario Nacional, el Concejo Municipal capitalino, el Banco Centroamericano de Integración Económica y por supuesto la Junta Monetaria: la gran caja negra del imperio del poder económico y dinerario de país. Todo eso es una deuda conmigo mismo, y si bien no tengo el talento de André Malraux desde ya junto ingredientes de mis antimemorias.

El editorial citado lo guardaré toda mi vida. Con el Dr. Calgua diseñamos el “Observatorio de la Seguridad Social”, visto con celos por los directivos y gerentes, quienes ojalá acepten su viabilidad: se trata de oír las quejas y sugerencias de afiliados. Continuaremos.