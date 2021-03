Nostalgia por el “Gran antes”

No he visto muchas de las películas que se encuentran actualmente en competición por los premios más importantes de la industria del cine, ya sea por los rigores que impone la pandemia, ya sea porque la circulación o el visionado de las mismas se ha visto obstaculizado por el desbarajuste que vivimos en 2020. De todas maneras, entre las cintas que me interesaban de manera particular, he podido acercarme a ‘Mank’, a ‘Los siete de Chicago’, a ‘La llorona’, a ‘Soul’… Todas ellas, de cierta manera, tocan temas muy ligados a mi formación y a mi historia personal, desde mi fascinación por ‘Ciudadano Kane’, la obra maestra de Orson Welles y Herman Mankiewicz, hasta las secuelas del conflicto armado en Guatemala, pasando por el jazz y las revueltas globales de mayo de 1968.

¿Qué puede ofrecernos ese planeta llamado Tierra para que valga la pena vivir en él?, algo así pregunta en ‘Soul’ 22, el alma cínica y atormentada que guía a Joe Gardner, profesor de música nuevayorquino, por el “Gran antes” o el “Más atrás”, ese territorio donde las almas se preparan para existir en el mundo. El jazz, responde Joe, y posiblemente la pizza. La respuesta me remite al epígrafe de Boris Vian para su novela ‘La espuma de los días’: “Existen solo dos cosas en el mundo: el amor de todas las maneras posibles con bellas muchachas, y la música de la New Orleans o de Duke Ellington. Lo demás debería de desaparecer, porque es feo”.

¿Puede el jazz hacernos permanecer en el mundo? Viendo ‘Soul’, pasada la medianoche, uno está tentado a responder que sí. Si no hubiéramos nacido, no hubiéramos podido disfrutar de los solos de John Coltrane o de Thelonius Monk, de las fugas de Charlie Parker o de Miles Davis, de las voces de Billie Holliday, de Sarah Vaughan, de Ella Fitzgerald, de Nina Simone. Lo supieron los filósofos existencialistas, que tanto reflexionaron sobre el suicidio: una de las razones para no pegarse un tiro en la cabeza, en medio de tanta inmundicia, era el clarinete de Sidney Bechet o la trompeta de Dizzie Gilliespie.

Para comprender lo anterior, quizás habría que remitirse a ‘Pero hermoso’ de Geof Dyer, uno de los libros que me acompañaron y me sostuvieron durante el encierro de la pandemia. Es un solitario Duke Ellington desplazándose en automóvil por las carreteras desoladas de EE. UU. Cada tramo que avanza, trae el recuerdo de algún amigo músico muerto. El relato dedicado a Lester Young, es una bella y melancólica pieza que, a pesar de todo, nos empuja a seguir aquí.

Hay en todos los filmes que mencioné al principio de esta columna, una profunda nostalgia por el “Gran antes”, ese territorio que dibuja Soul, en donde se genera la bondad, el amor, la belleza, la solidaridad, la justicia, la revuelta, los sentimientos y las ideas que redimen a los seres humanos. Nostalgia por todo eso que hemos ido abandonando o se nos ha caído en el camino, por todo lo que nos permite permanecer en el mundo.