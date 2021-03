Estuardo Galvez y Murphy Paiz: Vergüenzas en la Usac

He escrito sobre las administraciones rectorales, tanto del licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios y del ingeniero Murphy Olimpo Paiz Recinos, que fueron acusados por la CICIG por diversos casos de supuestas malversaciones de fondos, compras sobrevaloradas, tanto de bienes y servicios como de inmuebles, contrataciones dolosas de personas allegadas políticamente y sin la preparación necesaria para desempeñarse en los cargos. Sin embargo, desconocía las acusaciones que en contra de ambos fueron planteadas el viernes 27 de febrero por la FECI. En suma, estas son muchísimo más graves que los supuestos malos manejos hechos con los recursos públicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac–. Son acusados de violar la Constitución Política de la República, asociación ilícita y tráfico de influencias. Al parecer, les llevará un tiempo esclarecer su situación jurídica. No obstante, ambos ya provocaron una crisis institucional. Gálvez Barrios con sonados casos de supuesta corrupción, en la que sobresale la compra de un terreno para un Centro Universitario Metropolitano –CUM– en la zona 17. Dicho terreno, al parecer fue inservible en un alto porcentaje para el tipo de edificaciones que allí se pretenden construir, además de haber pagado mucho más, de lo que realmente correspondía. Otra de las serias acusaciones tiene que ver con que dicha compra no fue autorizada por el Consejo Superior Universitario, en su momento. En el caso de Paiz Recinos, ha sido seriamente cuestionado sobre las obras que realizó cuando se desempeñó como decano de la Facultad de Ingeniería, en tres periodos consecutivos, una violación a la Ley Orgánica de la Usac. Además, deja forzado por las circunstancias la Rectoría, adeudando todavía en torno de Q321.3 millones de quetzales de cuotas patronales al Plan de Prestaciones de los trabajadores de la Usac, tal como todos los sindicatos de la institución han denunciado en variadas oportunidades. Ojalá que el nuevo rector en funciones, el maestro Gustavo Taracena tome cartas en este asunto de vital importancia para toda la comunidad de trabajadores universitarios, activos y pasivos. Taracena, dicen, es egresado de la XXXVI promoción de bachilleres del Colegio Salesiano Don Bosco, que abre muchas expectativas positivas en su corta estadía en la Rectoría, pues vence más o menos a finales de abril de 2021. Lo que preocupa, desde el punto institucional, es a quién le toca ser rector en funciones, en tanto Paiz Recinos resuelve las acusaciones de las cuales ha sido objeto, toda vez que se espera que después de Taracena, tome el cargo, el actual decano de Humanidades, Maestro Wálter Mazariegos, hasta más o menos finales de mayo y posteriormente le correspondería al decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, licenciado Pablo Oliva.