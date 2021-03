¿Por qué las empresas globales líderes crecen dos veces más que el resto?

Accenture realizó un estudio, entre más de 8 mil 300 compañías en 20 industrias y 20 países, que asegura que los directivos de las empresas están realizando importantes inversiones en nuevas tecnologías. Sin embargo, las implementan en áreas aisladas o silos de su organización, sin escalarlas eficazmente al resto de la empresa para obtener todos los beneficios. Según la encuesta, incluso antes de la pandemia, a la mayoría le costaba aprovechar la tecnología para generar cambios en el negocio. Ahora, la brecha entre los líderes (las empresas que conforman el 10 por ciento de las más importantes del mundo) y las “rezagadas”, se ha ampliado.

Según el estudio, las decisiones de inversión no están estrechamente integradas con las prioridades del negocio y la mayoría no cuenta con una manera fácil de medir su rentabilidad. Si bien muchas han incursionado en prácticas ágiles, la mayoría no ha adoptado los principios LEAN a escala (entregar valor al cliente, eliminar todo lo que no aporte valor al producto final y avanzar hacia la excelencia, en base a la mejora continua), lo que limita su capacidad para experimentar e innovar.

Todos estos cambios contribuyen a lo que Accenture ha llamado “la brecha en el logro de la innovación”: la diferencia entre el valor potencial y el obtenido de las inversiones en tecnología. Invertir en más tecnología no necesariamente proporcionará la flexibilidad de negocios que las organizaciones necesitan. De hecho, las empresas están gastando más en tecnología, pero reciben menos a cambio. Las organizaciones clasificadas como “rezagadas” en el estudio de Accenture de Future Systems sacrificaron 15 por ciento de sus ingresos anuales en 2018, y se espera que esta brecha continúe aumentando de manera exponencial.

Según el reporte, hay cinco elementos clave para impulsar una estrategia de living systems y alcanzar el valor de la tecnología:

Reimaginar una estrategia de crecimiento impulsada por la tecnología: enfocarse en explorar cómo la tecnología puede hacer realidad la estrategia de negocios, identificando nuevas oportunidades para productos y servicios. Esto requiere de una mentalidad estratégica para ayudar a transformar el negocio legado, posicionándose al mismo tiempo para el crecimiento futuro. Realinear la organización para poner la tecnología en el corazón del negocio: los departamentos de tecnología informática (TI) de hoy suelen estar organizados horizontalmente y el rendimiento se mide a través del nivel de servicio, principalmente basados en la velocidad de respuesta y la resolución de solicitudes. Al reestructurarse con equipos verticales alineados por procesos de negocios, los servicios de TI se focalizan en el valor para la empresa, y se los mide con KPIs de negocios. Adoptar nuevas prácticas para la agilidad y experimentación: las empresas deberían adoptar medidas para asegurar que el ciclo de innovación sea continuo a través de capacidades de ingeniería moderna. La adopción de la automatización es especialmente crítica a medida que aumentan las expectativas de los clientes y el ritmo del cambio. Crear un núcleo de tecnología flexible para sostener el cambio: proporcionar una arquitectura cloud segura, resiliente y flexible para acelerar la innovación, analytics, sostenibilidad y valor para el negocio. Un núcleo de tecnología flexible es fundamental para los living systems. Para comenzar, las organizaciones deberían evaluar la arquitectura empresarial existente y desarrollar una ruta para separar su portafolio de aplicaciones, determinar sus objetivos y migrar los sistemas legados a cloud. Empoderar a las personas para innovar con tecnología: avanzar hacia un enfoque “humano + máquina”, donde las personas y la tecnología se potencian mutuamente y mejoran la eficiencia de la fuerza laboral.

Las empresas se han visto forzadas a comprimir años de transformación en meses. Aquellas que adoptaron un cambio a gran escala antes de la crisis, han mostrado mayor resiliencia, con la capacidad de adaptarse y superar la incertidumbre. Ahora están bien posicionadas para emerger más fuertes. Al adoptar un enfoque de living systems, cualquier empresa puede lograr beneficios similares, sin inversión adicional o disrupción. De hecho, nunca ha habido un momento más crucial que ahora para descubrir el éxito sostenible de los living systems.