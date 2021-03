La niña perdida

Empaqué mis tiliches y me subí a un bus, junto a mi cuñada. Eran las nueve de la noche, pasaríamos en esa cabina gigante con sillones reclinables, hasta llegar a Santa Elena, Petén. Ocho horas después, llegamos a la terminal, recibidas por el frío de la madrugada y los gritos de los transportistas que, como urracas, gritaban el nombre de su siguiente destino.

Nos despachó un colectivo en la entrada de El Remate, una aldea ubicada a orillas del lago Petén Itzá. Era temprano y sin opciones de transporte nos tocarían tres kilómetros caminando. Habría sido un reto sencillo, pensé, si tan solo no hubiera empacado hasta un tupperware con puré de camote. De a pasitos, se aparece como la belleza de un animal desconocido, las aguas vastas del Petén Itzá. Llega la brisa de un lago dulce, el llanto de los niños que recién amanecen, las señoras reunidas junto al comal, puentes que flotan sobre el agua, garzas que dan pasos sigilosos entre el fango. Después de tantos años, pienso, por fin he vuelto.

Un joven amigable detiene su vehículo. “Les queda al menos dos kilómetros, nos dice mientras intenta sacar la cabeza de la ventana, y con todas esas maletas yo con gusto las llevo”. Nos subimos sin pensarlo, confianza inmediata, porque hay algo en la mirada de alguien que lo dice todo. Se detiene frente a la entrada del Gringo Perdido y como si una década no hubiera pasado, aparece de nuevo un perro labrador, moviendo la cola y derrochando cariño.

Como el agua que tengo enfrente, se escurrieron 10 años de mi vida. Me convertí en mujer, comencé a pagar el IUSI, se me terminó de manchar el resto de la cara, me salió una y otra cana. Sin embargo, fue en este lugar, donde aprendí a reconocer a la niña. Esa que aún regresa a mí, pero que se fue perdiendo entre las sombras de mis ciudades de concreto y que aquí aparece de nuevo; descalza, sin bañarse y con cabellos enredados.

Por esto regreso, no por el pasado, sino porque estar aquí es una ráfaga de viento que agita el alma. Y tal vez, también por eso me acompaña mi cuñada a quien ahora me atrevo a sentirla como hermana; porque quiero regalarle algo de lo que siempre encontré aquí. Las ganas de despojarme de todo, de tirar por la borda los antifaces, de dejar el pelo libre y enmarañado, de necesitar solo un par de trapos para no asustar a los huéspedes, de no quitarme el esmalte rojo y carcomido, para recordar desde dónde vengo y hacia dónde quiero ir.

Nado hacia el trampolín que flota en el lago, lo subo. Desde arriba, el lago es un vientre materno, donde lo habita una niña que sopla un mishito. Tantos años, pienso, construyéndome murallas y paredes para ahora necesitar ser libre. Siempre un sombrero para cuidar el semblante y ahora buscando el sol para sentirlo como los dedos de mi madre como cuando me acariciaba la piel; tanta tontería, tantas angustias, cuando el paso por la vida es tan breve y repentino.

A donde vayas, ve con todo el corazón, decía el libro. Eso hice.