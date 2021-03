La larga lucha por justicia para María Isabel Véliz

El día de hoy el Tribunal de Mayor Riesgo A dictará sentencia en el caso del asesinato de María Isabel Véliz Franco, quien desapareció el 16 de diciembre de 2001. María Isabel tenía 15 años y trabajaba como vacacionista en un almacén de ropa en la sexta avenida de la zona 1. El día de su desaparición, María Isabel salió de su trabajo y nunca llegó a su casa. Su cuerpo fue encontrado dos días después en un terreno baldío de Ciudad San Cristóbal con señales de tortura y violencia sexual.

Desde el momento en que no arribó a su casa, su madre Rosa Elvira Franco inició su búsqueda. Al día siguiente alertó a las autoridades y les pidió apoyo para encontrar a su hija. Sin embargo, la Policía y los agentes asignados nunca buscaron a María Isabel. Fue a partir de una llamada anónima que el cuerpo fue localizado.

La violencia hacia la familia no paró con la muerte de la joven. La Policía entorpeció el proceso al no seguir los protocolos. Hubo manejo indebido de pruebas, rompimiento de la cadena de custodia, falta de inspección ocular en el lugar en donde fue hallado el cadáver y la necropsia estuvo incompleta. Tampoco se tomaron todas las pruebas requeridas en casos de violencia sexual. Las autoridades llegaron al extremo de criminalizar a la víctima, acusándola de ser pandillera o prostituta, resaltando su forma de vestir, su vida social y culparon a su familia por no haberla vigilado.

Pero contra esta violencia estatal y patriarcal, la madre de María Isabel no claudicó. Luego de una lucha incansable, Rosa Franco logró llevar el caso de su hija a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2014 emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala por vulnerar la vida de la joven. Este fue el primer caso por femicidio analizado por la Corte. Fue a partir de esa sentencia que el caso volvió a abrirse y en 2019 se arrestó a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, quien en 2001 tenía 37 años y la fiscalía lo acusa de haber querido tener una relación con la menor y de haberla asesinado. Al mismo tiempo, se acusó al policía retirado Jorge Mario Ortiz Maquis por alterar la escena, omitir pruebas y desprestigiar a la víctima, pero este falleció poco tiempo después.

Este caso, como muchos otros que salen a luz diariamente, muestra lo difícil que es obtener justicia para las mujeres y las niñas en Guatemala, porque las autoridades y el Estado no cumplen con su trabajo y terminan convirtiéndose en perpetradores.

Hoy, la Alerta Isabel Claudina de mujeres desaparecidas, lleva la mitad del nombre en memoria de María Isabel, pero la distinción más grande sería que no fuera necesario utilizarla. El asesinato de María Isabel indigna, pero indigna más que la justicia tardó 20 años en llegar.