Elección de la CC, una oportunidad al borde del abismo

Desde hace ya un tiempo me comprometí a tener una visión optimista sobre la vida, lo que es posible alcanzar y siempre incluir de una forma u otra, una dosis de optimismo, sin ser iluso. Ahora, es inevitable hacer unas reflexiones sobre la elección de la Corte de Constitucionalidad, en un entorno donde prevalece el deseo de escoger una Corte bajo control de intereses de “sirios o troyanos”, y no una corte independiente que pueda, a su mejor criterio hacer la interpretación de la Constitución Política. Estamos cerca del abismo. La visión inteligente llama a sugerir no dar el paso al frente, que podría ser la caída al abismo, y darlo al costado en busca de los intereses nacionales y la preservación de la democracia. El Presidente está llamado a dar el ejemplo.

Es momento de recordar la primera Corte de Constitucionalidad integrada por juristas muy respetados y de criterio independiente. Se trataba de: Edmundo Quiñónez, Héctor Zachrissom, Alejando Maldonado Aguirre, Adolfo González Rodas, Édgar Larraondo, y dentro de los suplentes, Jorge Mario García Laguardia. ¡Qué tiempos aquellos! En esta oportunidad se requiere lo mismo, juristas independientes, con diferencias de criterio, pero altos valores personales y profesionales. Que decidan por lo que la Ley establece y no por compadrazgos. Que no estén dispuestos a someter su voto a favor de los “amigos” o comprometer su libertad en el proceso de elección. En este sentido, recomiendo al Presidente del Organismo Ejecutivo, impulsar la elección de una persona que no represente a su partido, sus amigos o sus intereses. Que escoja, para dar el ejemplo, a un profesional de la talla de Eduardo Mayora para dar una señal inequívoca a Guatemala y el mundo, que apoya la institucionalidad y tiene visión de estado. Un mensaje que llegará con fuerza a las otras entidades que deben postular candidatos. Le aseguro que contaría con el respeto y anuencia de todo su gobierno, además del aplauso de gran parte de la ciudadanía.

Está en juego la credibilidad del sistema. Se trata de construir institucionalidad y poner fin a la descalificación de los potenciales magistrados, de una y otra parte. Reconocer a los que han sido miembros de la Corte y demostraron capacidad, como Gloria Porras o Roberto Molina, que con criterios diferentes, son profesionales del derecho que han demostrado compromiso con la Constitución y apego a la institucionalidad. No se trata de tener una Corte de uno u otro color. Se trata de tener una Corte independiente, de juristas reconocidos. Debiesen preguntarle a nuestro expresidente, Alejandro Maldonado Aguirre, si estaría dispuesto a sacrificar su retiro para volver a servir a su país, como hombre de Estado que siempre demostró ser. No está en juego poca cosa. El peligro de equivocarse es mayúsculo y las victorias de corto plazo de aquellos con “intereses propios” pueden ser fatales. Es tiempo de actuar con visión de país, estamos cerca del abismo.