Vuelve la lucha institucional contra la corrupción y contra la impunidad

Con el ascenso al poder de Joe Biden en Estados Unidos, el llamado de sus funcionarios al sector justicia, al Congreso y al sector privado organizado de Guatemala y sus recientes decisiones de finalizar los acuerdos migratorios que firmó Jimmy Morales con el gobierno de Donald Trump, hay un renovado interés institucional de volver a la lucha anticorrupción y anti impunidad. Esa lucha no había desaparecido, porque la ciudadanía guatemalteca la había continuado, pero tras la salida de CICIG se había reducido notablemente cualquier apoyo institucional hacia esa lucha. Ese interés renovado se hace notar con la reciente juramentación fallida del exjuez Mynor Moto para la Corte de Constitucionalidad y su orden de captura, un exjuez que ha emitido muchas resoluciones controversiales. Lo mismo debería tenerse en cuenta con otros magistrados, como Roberto Molina Barreto, que en el pasado emitió también varias sentencias y resoluciones cuestionables en su legalidad y legitimidad, suficiente para no ser elegido para la próxima Magistratura de la Corte de Constitucionalidad 2021-2026. De cualquier manera, la presión ahora será mayor, porque la enorme corrupción estatal, sobre todo centralizada en algunos ministerios como el MICIVI, es una de las razones por las cuales muchos guatemaltecos buscan emigrar al exterior, al no encontrar oportunidades, pues es evidente que mucho dinero se va en esos focos de corrupción, el cual podría ser mejor invertido en otros tipos de iniciativas, que en realidad fomenten el desarrollo social y el empleo. El espacio para la corrupción tenderá a reducirse cada vez más, porque ahora más que nunca, será de sumo interés disminuir considerablemente las razones que provocan la migración, la pobreza y la violencia. Aunque también es verdad que muy pocos sectores políticos en Guatemala son realmente confiables, de los partidos políticos prácticamente ninguno lo es, y solo se reduce a un puñado de políticos y funcionarios particulares. La corrupción y la impunidad se arraigaron mucho en el país, sobre todo en las últimas 4 décadas. Pero en algún momento hay que reiniciar una lucha efectiva y eficaz contra la corrupción y la impunidad, y ese momento es ahora. Nadie puede ni debe ser indiferente ante eso y tampoco se debería aceptar que nadie deje de comprometerse. El país debe ser rescatado de la corrupción y de la impunidad, para que de verdad haya las oportunidades y posibilidades de desarrollo que el pueblo necesita.