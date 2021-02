Sharon Figueroa

Cuántas más inocentes criaturas tendrán que ofrendar sus vidas inúltimente en este país para que los encargados de impartir justicia y los que se dicen fiscalizadores y presentadores de iniciativas de ley reaccionen ante la comunidad internacional y de una vez por todas invoquen principios de lesa humanidad y presenten argumentos más que válidos para poder dejar por un lado tratados previamente signados por Guatemala y que nos tienen amarrados, y sigamos viendo cómo estas niñitas y jovencitas (y lo peor tambien del sexo masculino) son presa de desquiciados mentales y asesinos, verdaderas lacras de la sociedad, que jamás van a ser útiles a la misma, pues no podría existir un proceso de rehabilitación, cuando en su mente y en su corazón y en su cuerpo no existe más que la maldad y hacer daño a estos angelitos. Los tratados anteriormente mencionados, y todos los que puedan argumentar, los que están en contra de la pena de muerte para castigar estos crímenes ya son obsoletos y no tienen lugar en un país como el nuestro donde la delincuencia y el índice de ilícitos por mucho que nos quieran mencionar y engañar que van a la baja, la percepción de la población es que está sucediendo todo lo contrario y que cada día hay más crímenes como el que ocupa “por un tiempo a los medios escritos y televisivos y tal vez a los juzgados correspondientes” y que como menciona el señor gobernador de el Petén, todo el peso de la Ley debería recaer en los responsables de tremenda falta a la sociedad en pleno y no digamos a esa familia que ya no verá sentada en su mesa ni jugando con su bicicleta ni sus muñecas a la pequeña Sharon. Descansa en paz nenita y esperemos que se haga justicia.