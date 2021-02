La infraestructura física y la ecología institucional y el clima

La tormenta invernal de la semana pasada que azotó Texas, un estado rico en un país rico mostró la enorme fragilidad de la infraestructura física y el grave daño que pudo darse a la ecología institucional y la vida de los habitantes de ese estado norteamericano.

Se ha dicho en Estados Unidos, que tres días sin los servicios públicos y con el colapso de los sistemas de distribución de los bienes esenciales para la sobrevivencia hacen aparecer las armas en las calles. Poco faltó para que eso sucediera. El riesgo fue enorme. Algunos expertos aseguran que el sistema de energía de Texas estuvo muy cerca de colapsar y de haber sucedido eso, restaurarlo hubiera tomado no semanas sino meses enteros.

Un informe, publicado en enero de 2020 por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), señaló que los bancos centrales, preocupados como están por la estabilidad de los precios y los sistemas financieros, serían negligentes si ignoraran el cambio climático. Las economías que conocemos son inseparables del largo periodo de paz climática en la que se construyeron. Pero ese periodo y esa paz se están acabando. Es evidente que no hay precios estables en un mundo en llamas. Los expertos financieros anuncian: “Los riesgos relacionados con el clima seguirán siendo en gran medida imposibles de cubrir mientras no se tomen medidas en todo el sistema”. Es claro que los sistemas financieros están diseñados para cubrir riesgos y que cuando un riesgo global no se puede cubrir, el peligro que representa es existencial.

La pesadilla anunciada por los expertos en distintas áreas es que en nuestra época todos estamos relacionados con todos y las instituciones de las cuales totalmente dependemos, forman una verdadera y frágil ecología. Los daños causados por la tormenta invernal en Texas son solo un anuncio de lo que puede sobrevenir en los años próximos con un clima cada día más incierto e impredecible. Los modelos climáticos sobre los cuales se toman decisiones de todo tipo están siendo superados por la cambiante realidad.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) ha utilizado para su planeación un escenario basado en lo que sucedió en 2011, un fenómeno que se ha calculado con una probabilidad de 10 por ciento, pero no consideró la fuerte tormenta invernal de 1989 que fue aún más grave. Así, ¿cómo planear adecuadamente en un mundo con un clima cada día más incierto?

Pero no es solo la infraestructura física que tenemos la que no está preparada para el cambio climático, tampoco lo está la ecología institucional que conforman nuestras instituciones políticas, sociales y económicas en todo el planeta.

Transformar todo lo necesario para enfrentar el cambio climático va a requerir de una intensa cooperación entre países, regiones, ciudades e individuos y sin embargo en la práctica se ha visto que en situaciones de riesgo existencial la cooperación espontánea se dificulta. Una crisis global que exige cooperación e incluso sacrificio puede ser un terreno fértil para la aparición de políticos nacionalistas y demagogos.

“La cooperación es la fuerza motriz de la humanidad. Gracias a ella hemos ampliado nuestro círculo social. Pero las condiciones en las que se ha establecido esa cooperación son delicadas y, como todo lo demás, forman parte del sistema biofísico en el que vivimos. Hoy estamos cambiando ese sistema de forma que no entendemos y con consecuencias que no podemos predecir”.