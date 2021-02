Como el Ejército impuso a la Madre Tierra

La narrativa del genocidio es de evangélicos vs mayas. La realidad es más complicada. Durante la primera etapa del genocidio bajo Romeo Lucas García, hubo una adopción de la religión maya, principalmente con las fuerzas especiales de los kaibiles, cuyo nombre es de origen maya, para darle una cara indígena a la masacre de mayas en el interior y también promover la religión maya como alternativa al comunismo. Todavía el Ejército sigue usando el simbolismo maya como herencia de esto. Tras el fin del genocidio, las ONG adoptaron la religión maya promovida por el Ejército, solo que ahora convertida en la “cosmovisión” que adora la “Madre Tierra”. No hay que creer que porque hablan de la Madre Tierra que las ONG tienen los intereses de los indígenas en consideración. No es así.