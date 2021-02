“Antigua”: La canción poco conocida (III parte)

Aprovechando el WhatsApp, le envié a Doña Ana María Rosales García Salas la grabación, una copia de la versión que interpreta don Julio acompañado de “Los Cuatro del Sur”, grupo sudamericano integrado por los hermanos Benítez: Rodolfo y Aníbal, Óscar Rojas y ‘el Chalán Peruano’, don Gilberto Cangalaya. Y de nuevo ella me contestó: “¡¡¡Gracias¡¡¡ Esa es la canción. Me hizo llorar. Le ruego la publique en su muro de Facebook y me la etiquete. Un homenaje a todos los involucrados. Cabalmente este 14 de mayo, mi esposo cumplió 25 años de fallecido”. Le comenté que tenía, otra grabación de la misma canción, esta vez interpretada por “Las voces del Plata”, grupo folclórico argentino que estuviera integrado por los ya mencionados Hermanos Benítez, y los Monje -padre e hijo-, Amadeo y Amadeo hijo, apodado ‘el Nene’, que es un excelente arpista y que todavía vive en Buenos Aires, República Argentina. Doña Anamaría me contesto, de nuevo: “Muy bien. Buen grupo. No muchos conocen esa bella canción”. Y ahora, debía seguir con la investigación y ahora que me preguntaba quién fue don Julio Estrada de la Hoz, de quien tenía algunas generalidades. Aprovechando la oportunidad, todo buen investigador debe sacar jugo del asunto y le pregunto veladamente a doña Anamaría: ¿Me imagino que don Julio era antigüeño? Nacido en 1925. Los De la Hoz lo son. ¿Y me imagino también pariente de doña Sara de la Hoz? Y ella contesta: “Así fue. Todo es correcto. Estudió su primaria y bachillerato en San Salvador, en el Liceo Salvadoreño y en México en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), EAVC, abogacía y filosofía”. Agrega que ya graduado regresa a Guatemala a iniciar una vida política en donde tuvo destacada participación. Recordemos que corrían los años de la primavera democrática de Guatemala. Fue Presidente del Congreso en 1952 teniendo solamente 27 años. Hasta la fecha nadie lo ha logrado. Después vino el exilio, la muerte de su esposa (mexicana), su madurez lo consagró como un gran periodista y publicista. Estuvo exiliado en México, pues su primera esposa y madre de sus 2 hijos fue mexicana. Fue Secretario General del Partido Acción Revolucionaria -PAR- y como presidente del Congreso firmó el Decreto 900 de la Ley de Reforma Agraria, que fue un detonante importante para que la CIA apoyara el derrocamiento de Árbenz. Hay que recordar que la dictadura de Ubico Castañeda introdujo al país la radio y se creó la radiodifusora del Estado, nombrada ‘TGW’, utilizado como medio de difusión de las actividades gubernamentales oficiales, propias de una dictadura que sabe que el control de los medios de comunicación es fundamental para sus objetivos. Además, Ubico creó en la Tipografía Nacional un departamento de cine, que grabó las giras presidenciales y que las hacían pasar al inicio de las funciones en todos los cines y los teatros de la capital y de todo el país. Adicionalmente, controlaba la prensa escrita, comenzando con el ‘Diario el Liberal Progresista’, el diario oficial, y la prensa privada no era tan independiente como se anunciaba ‘El Imparcial’ y ‘Nuestro Diario’. Sin embargo, la ‘TGW’ en tiempos de la Revolución de Octubre fue un centro impulsor y propagador de la música y la cultura guatemalteca.