La ayuda israelí

Hace una semana (El ejemplo taiwanés) mencionaba el rol de nuestros países amigos iniciando con el caso de Taiwán y ahora pasando a Israel, quienes, según las noticias del 23 de febrero, donarán 5 mil dosis de vacunas contra el COVID-19. Claro, cualquiera puede decir que no son suficientes, pero esta es otra muestra de lo que podríamos aprovechar de nuestra relación especial. Esta debería ser una de las prioridades de nuestra política exterior, la cual es aprovechar las relaciones bilaterales existentes y sacar provecho de nuestros aliados.

Mucha gente olvida o no sabe el papel crucial que Guatemala jugó en la aprobación de la Resolución 181 de 1947 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que buscaba establecer dos estados la cual fue aceptada por los líderes que apoyaban la creación de un Estado judío, el cual hoy es Israel y la cual fue rechazada por los líderes árabes de los países vecinos, al territorio que hoy ocupa Israel y que provocó la llamada Guerra de Independencia, por lo que no se pudo crear dos estados. La Presidencia del Comité Especial de la ONU sobre el entonces territorio de la Palestina británica la ocupó Guatemala, que promovió activamente la creación de dos estados y no solo uno como suele decirse. Más allá de que existía un sentir internacional favorable a la causa de los judíos y la visión sionista de crear un estado para terminar con décadas, por no decir siglos de antisemitismo, el caso del apoyo de Guatemala a la causa era también lograr un apoyo internacional sobre el tema de Belice, dado que las iniciativas de la recién creada ONU favorecían todos los procesos anticolonialistas.

Setenta años después la relación entre Guatemala e Israel, que es el único país en el Oriente Próximo que ha consolidado una democracia, que respeta y garantiza las libertades y los derechos humanos de su población a la vez que provee de los servicios básicos a la misma, es otro ejemplo a seguir. Si bien, el conflicto árabe-israelí y la cuestión sobre un futuro estado palestino son cuestiones complejas de las cuales el Estado de Israel no es ajeno a las críticas, la verdad irrefutable es que este es un país cuya alianza se debe valorar y su cooperación agradecer dado que mientras la irresponsable e improvisada administración de Alejandro Giammattei hace de todo, menos procurar el bienestar de su población, el Gobierno de Israel muestra su apoyo en la donación de vacunas.

Así como lo es el caso de Taiwán, Israel es un país del cual podríamos aprovechar mucho mejor nuestra relación especial si tan solo nos esforzáramos. No se trata únicamente de una cuestión de voluntad política y una responsabilidad de gobierno, sino un esfuerzo desde diferentes sectores que busquen desarrollar los objetivos que otros países han logrado a pesar de las adversidades que han enfrentado y que nosotros tenemos la ventaja de no tenerlas. Más allá de buscar “nuevas opciones” en otros países deberíamos aprovechar la relación con nuestros aliados.