Consejo Superior Universitario entre ignominia y dignidad

No importa para dónde corran los vientos, la Usac conserva el cariño y admiración popular. Quereres de base histórica: la centenaria hidalguía que, en defensa de los intereses del pueblo, han demostrado los universitarios. Miles, entregaron vida por aquellos intereses. Ninguna otra entidad, tiene un palmarés de aquella magnitud: alojar en su seno a muchos de los mejores hijos de este pueblo. Hombres y mujeres heroicos. No todo ha sido oro fino. En las últimas décadas, hubo una secuencia de traiciones a aquella confianza, al punto que la misma Usac declaró ‘non grato’ a uno de sus exrectores. Amargo botón de muestra. De sus “estudiantes”; una gavilla aliada con los Irigoyen se hizo ilegítimamente con el poder estudiantil. Hasta ser expulsados por juventud digna. Aún con aquellas vergüenzas el pueblo confía en la Usac.

Así, los vericuetos de la historia han colocado ahora, a los delegados al Consejo Superior Universitario, estudiantes, docentes y profesionales, en el vértice de la lucha contra la corrupción e impunidad. Del rumbo que asuman puede depender, incluso, el futuro de la sociedad. Están a punto -delegados- de emitir un fallo electoral, que puede inscribirlos en el umbral de la historia o hundirlos en el foso de la ignominia. Este momento exige de su mejor juicio. Su decisión, ciertamente personalísima, tendrá consecuencias virtuosas o acelerará el desastre nacional. Lo saben perfectamente. Por eso no tienen excusa. Son ustedes herederos, de Oliverio Castañeda de León, Manuel Colom Argueta, Adolfo Mijangos, Rogelia Cruz y una legión de mártires de la libertad. Estamos seguros que no nos defraudarán. No volverán la espalda a este pueblo generoso, que los supone rectos, alejados de intereses: oligárquicos y mafiosos. Ustedes… tenemos la certeza. Elegirán para el Tribunal Constitucional, las mejores candidaturas. Rechazarán vehementemente, a quienes, desde la fe pública, esquilman al pueblo y apañan festivamente la corruptela, esa desgracia que redunda en desnutrición y muerte cotidiana de la niñez de este país.

Universitarios: delegados al CSU. Hombres y mujeres de la academia: es la última llamada. Les corresponde, abonar con su óbolo, el reencuentro de la universidad con los intereses de la justicia. Son ustedes, la generación que marcará la diferencia. No lo olviden: es su nombre propio el que surgirá límpido y reivindicado o adosado al fango de la desvergüenza y la traición a los intereses sociales y populares. El lado oscuro de la historia. Ustedes. Los hijos de la Tricentenaria, tienen la palabra. Ustedes deciden: academia y valores democráticos u oportunismo vergonzante.