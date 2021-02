El partido político

En nuestro país es complejo iniciar cualquier tipo de asociación, gremio, centro de investigación, club de lectores, comités, partidos políticos, etcétera, ni siquiera para contribuir con la seguridad ciudadana, como la plantea el modelo que en la actualidad se impulsa; mucho menos para organizar un partido político, como lo concibe la ciencia política.

El estatus reconocido en los partidos de columnas vertebrales de la democracia, pareciera alto, pero en realidad no lo es. Aunque en la práctica nunca lo han sido, ni lo serán; mientras quienes participen en política no se adapten a las exigencias del presente siglo. Principiando por admitir que la actividad política es de carácter permanente y no solamente previo a los procesos electorales.

Según López M (1983, p 3) el origen de los partidos inicia con los escritos de David Hume (1760), Alexis de Tocqueville (1835 – 1840) y Lord Bryce (1894), quién en su obra LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, reconoce que en “América las grandes energías motrices son los partidos. El gobierno puede menos que en Europa; los partidos pueden más” (Teoría General y Régimen Legal).

En la Constitución de Bayona (1808) se menciona la palabra diputado y partido, pero es la Constitución de Cádiz (1812), la que desarrolla lo referente a la integración de las Cortes o Juntas de la Nación, compuesta por 172 diputados en representación del clero, la nobleza y el pueblo. Los nombramientos para las cortes se realizaban por juntas electorales de parroquia, partido y provincia (Art. 34). Haeussler (1983), Cita a los partidos Liberal y Conservador 1812-1821), como los referentes políticos del periodo pos-Constitución de Cádiz (Diccionario General de Guatemala).

Este breve recorrido histórico valida la siguiente pregunta ¿Conocerán algo de este relato los dirigentes de los 29 partidos, que pretenden participar en las elecciones del 2024?… Creo que nada o quizás poquísimo. En tanto que, quienes pretenden constituir partidos, lo hagan con la finalidad de beneficiarse económicamente, Guatemala nunca tendrá representantes dignos al frente de los organismos de Estado.

La historia resulta tediosa para quienes desconocen su valor, una buena referencia es la Constitución de Cádiz, que establecía: “Todo español tiene derecho a representar a las Cortes o ante el Rey para reclamar la observancia de la Constitución” (Art. 373). Hoy seguimos reclamando lo mismo.