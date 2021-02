El Papel del Ciudadano Tuitero

La pluralidad y diversidad de opiniones son la base de la democracia. Diferentes ideas y puntos de vista convergen ambos bajo el mismo supuesto de libertad de pensamiento y opinión. Estas opiniones suelen ser expresadas en salones de clase, cuchubales, reuniones, columnas como esta y más recientemente en redes sociales. De mi parte, Twitter específicamente ha servido como una plataforma para expresarme. Antes pensaba que eran 180 caracteres para contarle al mundo sobre el taxi que no me dio paso en la mañana y la canción de Luis Miguel que tengo trabada en la cabeza. Sin embargo, últimamente me he dado cuenta que es mucho más que eso y puede ser que mi papel como ciudadana esté allí.

Recientemente el universo tuitero y social de Guatemala se ha visto rodeado de dos hashtags que ponen en evidencia la debilidad institucional en la que vivimos. Comenzando por un #TengoMiedo que buscaba visibilizar la violencia contra la mujer en el país, hasta un #LasCortesQueQueremos más recientemente y enfocado en el proceso de elección de magistrados ante la CC.

Estas campañas buscan abrir el diálogo y despertar el trabajo fiscalizador dentro de la ciudadanía que a veces se nos olvida que tenemos. Solemos meternos en nuestro dia a dia y hundirnos en nuestra rutina sin preocuparnos por lo que nos rodea, y claro, es normal. #LasCortesQueQueremos busca indagar en la persona común y recordarle que es guatemalteco y que las decisiones que se tomen en los distintos ámbitos nos conciernen a todos y a todas.

Esta campaña quiere poner sobre la mesa de cuchubal y de café entre amigos la discusión que muchas veces solemos ver alejada de nuestra realidad cotidiana. Quiere que nos demos cuenta que tenemos el poder de fiscalizar a las autoridades y que es nuestro deber exigirles cortes dignas y magistrados éticos. Quiere que no se nos olvide que a los funcionarios públicos cada vez les importa más lo que sucede en redes sociales y que es nuestro canal para hacernos escuchar. Si no, basta con preguntarle al senador de Texas Ted Cruz, a quien sus votantes regresaron de sus vacaciones en Cancún a puro tuitazo.

Es momento de asumir nuestro papel de ciudadano tuitero y abrir los ojos a la realidad del país. Darnos cuenta que si bien no somos el presidente, o diputados, o miembros del Consejo Superior Universitario de la USAC, o de la Corte Suprema de Justicia, sí podemos participar de la conversación. Podemos poner en evidencia que nos importa la elección de magistrados, que esperamos que los procesos sean transparentes y hechos ante los ojos de todos.

No solo es un tema de los abogados que van al CANG a votar por sus magistrados, el ciudadano tuitero promedio también quiere que se vele por sus derechos y se proteja la Constitución. El ciudadano tuitero exige magistrados éticos y honorables, más allá de los requisitos mínimos estipulados en ley. Exige personas y profesionales intachables, porque esas son #LasCortesQueQueremos.