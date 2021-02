Carta a una maestra ejemplar

Querida Anita:

Es un gusto saludarte en estos momentos en que está iniciando el ciclo escolar. Te escribo para desearte lo mejor en el retorno a la escuela. Hace ya muchos meses desde que se suspendieron las clases presenciales, por lo que estarás con muchos deseos de ver a los estudiantes. Espero que la mayoría de ellos continúe sus estudios a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia.

Sabemos que el año pasado no fue fácil, me impresionó bastante lo que comentaste sobre las dificultades de comunicación con algunas familias que viven lejos. Tuviste que ir en una mula para atravesar la montaña y llegar a entregarles a los alumnos las guías de autoaprendizaje. Los niños se alegraron muchísimo al verte. Con otras familias sí te lograbas comunicar por medio del WhatsApp, una vez por semana. Te admiré mucho cuando me comentaste que te tocaba comunicarte con los padres de familia en las tardes, después de las seis, cuando ya habían regresado de su trabajo.

Imagino que ya pudiste leer el protocolo para docentes que formuló el Ministerio de Educación. En este se expresa que el papel del maestro ante la pandemia es fundamental, principalmente para dar continuidad al aprendizaje, pero también para formar hábitos de higiene y seguridad que reduzcan el contagio y la propagación del virus.

Supe que este año se trabajará por medio de módulos impresos para los estudiantes, los cuales serán los materiales principales en la modalidad híbrida que se propone. ¿Cuándo tienen previsto iniciar ustedes con las clases presenciales en el centro educativo? Dado que tu municipio está en color naranja, conforme al semáforo epidemiológico, sí podrían retomar la asistencia de los estudiantes, por medio de grupos para mantener la distancia, según los aforos recomendados. Me cuentas si el Comité de Gestión de Riesgos ya tomó la decisión de abrir la escuela, dependiendo claro está de si ya cuentan con los insumos sanitarios para garantizar las medidas de salubridad e higiene.

Me alegró mucho que el alcalde introdujo agua a la escuela y les remodeló los servicios sanitarios. Esto habla bien de la Municipalidad, ojalá muchas vean el ejemplo y apoyen la infraestructura escolar, para que las condiciones sean óptimas en este regreso a clases. Me has preguntado sobre recursos digitales para usar en apoyo a la educación de tus estudiantes. Hay varias aplicaciones gratuitas, que de manera divertida ayudan al desarrollo de las destrezas matemáticas. Por ejemplo, el Oráculo Matemágico puede descargarse gratuitamente y utilizarse en un teléfono off-line. También te recomiendo MATExprésate, creado por un profesor de Huehuetenango.

Bueno, amiga, te deseo éxitos en este ciclo escolar, que tengas mucha energía y entusiasmo para desarrollar tu labor. Recuerda que tu esfuerzo bien vale la pena. Tienes la oportunidad de cambiarles la vida a 32 alumnos, al lograr que aprendan lo esperado para este año. Con aprecio.