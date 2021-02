Tránsfugas

Tristemente, han surgido corrientes que pretenden ser política y moralmente neutras: corrientes que han intentado dismdinuir de intensidad el color de las ideologías (no importando el espectro donde se ubiquen). Resulta que definirse ideológicamente es peligroso, polariza, divide y enfrenta. Se intentan inculcar efusivas lecturas de motivación personal, haciendo que las “claves del éxito” sustituyan nuestro destino colectivo: si una persona es feliz, regará su manto de alegría en toda la población. Hay obvia intención de alejar a la gente de la realidad y fortalecer el individualismo de manera exacerbada. Pero claro, es más fácil contar con una población inodora, incolora y “sinsabora” para que se trague cualquier combo anodino compuesto de sueños y egolatría.

Parafraseando algunos fragmentos de una acción de inconstitucionalidad en contra del transfuguismo (que según entiendo, jamás se resolvió por parte de la Corte de Constitucionalidad), está claro que el transfuguismo parlamentario denota en el elegido una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas del partido político que lo llevaron a ocupar un cargo de representación popular. Todos los partidos políticos deberían de ser mucho más que un símbolo, una canción electoral o un color de corbata. Sin excepción, estarían para agrupar convicciones ideológicas estables y representar la diversidad de opiniones dentro de una democracia fresca y renovada. Y todos los diputados deberían de representar y defender, organizados como bancada, una determinada ruta, un Norte comprometido. Guste o no, la conformación de los distintos bloques partidarios en el Congreso es establecida por el soberano en las elecciones generales y no por los diputados de forma individual.

O sea que, por medio del sufragio universal, los ciudadanos votan por listas cerradas y bloqueadas, agrupadas por una bandera partidaria que supuestamente definiría salidas tan necesarias para este atolladero en el que estamos.

Los electores podrían esperar que los diputados, por su alta investidura y su calidad de dignatarios de la nación, sean firmes en sus convicciones y fieles a su proyecto ideológico y político. Pero, lamentablemente, no es así en muchos de los casos. Insisten en abrir “sutilmente” las puertas del transfuguismo, lo que constituye una tragedia democrática ya que permite a una persona variar unilateralmente la configuración de los bloques partidarios asignados. Sea por la causa que sea, es una deslealtad que engaña al elector. ¡Lo burla! Y es grave y parece burdo que haya quienes insistan en regresarlo a la escabrosa palestra (aunque intenten maquillarlo con retórica espumante). No es solamente un tema de afinidad individual, sino un insulto a la efectividad del voto. Traición, porque el Congreso no es mercado de subasta, menos un ‘tin marín’… ¡Ya estuvo suave!