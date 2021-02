Todo sobre la futura CICIG Regional (II)

En el artículo anterior me referí a que el Gobierno de los Estados Unidos ya decidió crear una Comisión Regional contra la Impunidad para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), por considerar que en ellos no hay un avance en la lucha contra la corrupción, sino retroceso. Señalé que los expertos consideran que para detener la migración irregular proveniente de estos países se necesita duplicar el PIB per cápita. Es necesario fortalecer los enclenques Estados de derecho, para atraer inversiones extranjeras que vengan a crear puestos de trabajo permanentes. También es importante combatir a fondo el contrabando, narcotráfico y lavado de dinero. También lo es detener el saqueo de fondos públicos (ojalá que incluya al latrocinio de los sindicatos) para intensificar el desarrollo. La consigna de detener la migración ilegal de forma más humanitaria, tanto en sus causas (nuestros países) como en los efectos (frontera de Estados Unidos). El asunto es de mutua incumbencia: de los Estados Unidos y de los países del Triángulo Norte.

¿Cómo ve el gobierno de Biden la corrupción en los países del Triángulo Norte? ¿Por qué consideran que hay retrocesos en su combate? ¿Cuál es su argumento? El mayor asesor de Biden para la región, Juan Sebastián González, director de Asuntos Hemisféricos para la región en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, señaló que “la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue un paso hacia atrás en la lucha contra la corrupción. La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y las dudas que existen sobre la efectividad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)… desarrolló el compromiso de la Administración de Biden de crear una Comisión Regional para combatir la corrupción.”

Este es el diagnóstico del Gobierno estadounidense. La Comisión es parte importante de la salida del hoyo. Una Comisión Regional, cuya sede extrarregional, permitirá al Gobierno estadounidense no tener amarradas las manos, sino en total libertad de investigar a los corruptos y criminales sin límite alguno, inclusive a los que gozan de antejuicio.

Ayer se divulgó que los Estados Unidos le dio a Juan Francisco Sandoval, junto a otras pocas personalidades del mundo, el premio de campeón de la lucha contra la corrupción. Solo los tontos o los corruptos no entienden los mensajes que se envían del gobierno de Biden, que considera que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirige Sandoval, es el único esfuerzo serio del país en la lucha contra la corrupción. Solo los analfabetas o corruptos que buscan salvar su pellejo no entienden el mensaje. La corrupción y la lucha contra la corrupción no tiene ideología. Simplemente, es.

Por sus logros insignificantes, la flamante Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC), creada por Giammattei hace un año, no ha tenido ninguna trascendencia nacional ni internacional. En un año de labores, con un presupuesto de Q11 millones 500 mil, la CPPC solo pudo trasladar 12 denuncias al Ministerio Público y 4 a la Contraloría de Cuentas. De ellas, no se sabe cuántas, por estar bien fundadas, terminarán en imputaciones en los tribunales de justicia y en sucesivas condenas. Anunciar esos resultados les debió dar vergüenza. Cada denuncia tuvo un costo de Q718 mil 750. ¡Del carajo!

En un solo mes, ‘elPeriódico’ pública más denuncias que las que la Comisión realizó en un año de averiguaciones. Denuncias periodísticas bien investigadas y documentadas, en un trabajo realizado con menos recursos y personal que el de la CPCC, pero con mayor amor por Guatemala. En realidad, habría bastado que la CPPC le hubiera dado seguimiento a las publicaciones de elPeriódico para tener, con menos costos, éxitos contundentes y sonados. El derroche del dinero de los contribuyentes es el mayor ‘hobby’ de los gobiernos. Un ‘hobby’ que los más pobres pagan caro.

Ahora, siguiendo el guion de Jimmy Morales, el gobierno amenaza a la diplomacia extranjera para que cese de pedir cortes libres de influencias criminales, por ser ello violación de la soberanía. Estas advertencias a los diplomáticos y el intento de llevar al supercorrupto exjuez Mynor Moto a ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad han encendido las alarmas en las capitales europeas y de Estados Unidos. La luz roja intermitente se focaliza ahora en Guatemala. A ver qué pasa.

Hablando de la cacareada soberanía, tú sabes que en asuntos de derechos humanos, los tratados internacionales signados por Guatemala están por encima de nuestra Constitución política. ¡Por encima!

El asesinato de Pedro Viteri

Con estupor el sábado tuve la noticia del asesinato del ingeniero Pedro Viteri Arriola. En las largas sobremesas, muchas veces oí a mi papá y a mi tío Miguel Ángel Asturias mencionar con amistad el nombre de Neto Viteri Beltrand, abuelo de Pedro. Al papá de Pedro (Neto hijo) lo conocí cuando, en la apertura política, puso su capacidad jurídica al servicio del país, para que las leyes electorales y políticas se armonizaran con la legislación vigente. Ahora me impacta que Pedro muera por un noble afán ecologista (ecología sana que muchos “letrados” quieren proscribir) de defender el hábitat de los loros de nuca amarilla para evitar así su extinción, pues solo quedan alrededor de 500 ejemplares en estado silvestre. Mataron a Pedro en su finca porque estorbaba el afán de lucro ilegal e inmoral de los saqueadores. La muerte de Pedro debería desarrollar un gran movimiento que lleve su nombre para la protección en Guatemala, en materia de fauna y flora en peligro de extinción. Los bancos locales y fundaciones extranjeras podrían hacer importantes aportaciones. Neto, te envío las condolencias de mi familia. Nuestras oraciones por quien partió y por los deudos que lloran la pérdida de Pedro.

