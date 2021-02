Tecnología que azonza

A continuación algunos de los errores más comunes que hacemos desde que se inventaron todas estas técnicas diabólicas que tienen de cabeza a nuestras sociedades.

1.- Accidentalmente marcas tu ‘password’ en el microondas.

2.-Ya no has jugado solitario con cartas verdaderas desde hace años.

3.-Ya no te acuerdas del número de teléfono de tu casa, lo que era el caso antes de los famosos celulares.

4.- Te comunicas por correo electrónico con tu mujer que está sentada a tu lado viendo televisión.

5.- Expresión común: “No he oído de ellos -amigos ,familiares etc.- desde hace años… No tienen correo electrónico”.

6.-Se pierde un momento tu mujer o esposo (o peor es nada) el en Hiper. Llamas por celular: ¡¡¡está en el pasillo contiguo!!!

7.-Salir sin celular, el cual no habías tenido durante tres décadas, te hace entrar en pánico y regresar a casa por él.

9.- Al despertar por la mañana primero te conectas y después tomas tu primer café del día.

10.- Ya no cuentas chistes, ahora únicamente marcas ¡¡¡REENVIAR!!!

11.- Y estás tan apendejado(a) por el aparatito de porra que probablemente no te has dado cuenta que no existe en esta publicación un “No. 8”.

*¿Idioma machista? La palabra puta, eminentemente castiza, tiene un sinnúmero de sinónimos a parte del de ramera al trasladarlas del género femenino a palabras referentes a entes o actividades masculinas. Veamos algunas de ellas y su contraparte de género.

Perra… Perro: animal doméstico amigo del hombre. Zorra… Zorro: personaje mítico. Aventurera… Aventurero: lanzado, valiente. Cualquiera…. Cualquiera: persona indefinida. Callejera… Callejero: que gusta pasear por la ciudad. Mujerzuela… Hombrezuelo: de talla pequeña. Mujer pública… Hombre público: hombre político y/o notable. Mujer de la vida… Hombre de la vida: con experiencia.

*Y en efecto el idioma castellano tiene una leve tendencia machista. Veamos.

Héroe= ídolo… Heroína= droga.

Atrevido= osado, valiente, Tom Cruise… Atrevida= Desvergonzada, aprovechada.

Solterón= deseado, inteligente… Solterona= la dejó el tren.

Suegro= padre político, generoso…Suegra= insoportable, intrusa.

Machista= viril, macho, Silvester Stallone… Feminista= vieja loca, amargada, resentida.

Don Juan= seductor, conquistador … Doña Juana= la de la limpieza.

Así que señores de la vida pública, no se equivoquen de vocablo en sus discursos y usen bien el idioma. Político, es un hombre que se dedica al asunto público… Política, es su actividad…no es una aprovechada…aunque por momentos pudiera más de alguna de ellas ser considerada como tal por algún medio de comunicación social.