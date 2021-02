Elección en el CSU de los magistrados a la CC (II Parte)

Con relación a mi columna de la semana pasada, publicada el día martes 16 de febrero, del año en curso, consigne erróneamente que el voto estudiantil en el Consejo Superior Universitario –CSU–, por parte de la representación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia había sido del estudiante Fernando Castillo. ‘Mea culpa’ y ofrezco las disculpas del caso. La verdad es que para entonces ya había un nuevo representante que era el estudiante Carlos Roberto Vásquez Almazán. Fue él quien votó a favor del Lic. Mario Pérez Guerra. Hoy, Carlos es biólogo y ya está dentro de la carrera universitaria en su facultad y está por doctorarse en la Universidad Autónoma de México. Los representantes estudiantiles que apoyaron la mencionada candidatura, ya son doctores (PH. D.) o están en proceso. Los pongo como ejemplos de que algunos estudiantes que han conformado el CSU y que han aprovechado bien sus estudios y sus conocimientos. No vale la pena referirse a aquellos estudiantes como profesionales oportunistas que lo único que buscaban era congraciarse con el poder político de turno. Traicionaron un largo legado de decencia universitaria, de muchos sacrificados por ese mismo poder político. Con relación a los siete candidatos que han quedado, para la elección que se realizará el próximo viernes 26 de febrero, ofrezco algunos comentarios. En primer lugar, creo que los miembros del CSU que desean votar por un o una candidata decente, honrada, digna y congruente con sus actuaciones públicas deben reunirse, para intercambiar opiniones y saberes sobre los mencionados postulantes. Del listado, me parece interesante profundizar sobre el actuar de Gloria Patricia Porres Escobar, Delia Marina Dávila Salazar, José Alfredo Aguilar Orellana, William Gilberto Bobadilla López y Maynor Eduardo González Méndez. Yo, por principio básico, no votaría por nadie vinculado al actual gobierno, como parece ser el caso del Lic. Omar Ricardo Barrios Osorio, actual asesor en la Secretaría General de la Presidencia –según medios de prensa– ni por el Lic. Juan Carlos Godínez Rodríguez, con conocidas actuaciones controversiales y contradictorias en el propio seno del CSU en el caso de las denuncias planteadas por la CICIG y por el propio CSU en contra del exrector Estuardo Gálvez, como querellante adhesivo durante el rectorado del Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo. Además, los medios de prensa lo señalan como miembro del Partido Victoria, lo cual para mí no tendría importancia si fuera candidato en el Congreso de la República y no en el CSU. Este organismo superior debería elegir algún miembro de su cuerpo docente o del colegio profesional sin tachas, con las características de decencia, honradez, honorabilidad y probidad.