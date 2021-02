El misterio del poder

La estrategia para mantener el poder arbitrario parece magia, al pasar una serie de circunstancias rodeadas de argucias que se perciben hasta que la farsa se derrumba, y ya no se puede esconder la verdad ni bajo la cama. La informática tiene un papel destacado, facilitando el acceso a los hechos en forma inmediata y libre formando opinión, dejando de ser rehenes del atraso y la inmovilidad. El engaño y abuso al que es sometida la sociedad debe terminar, y salir de las garras de los extremistas de izquierda y derecha que promueven por encargo la violencia verbal y física, aullando corrompidos por el pisto. Es urgente hacerlo antes que el deterioro económico, político y social sea irreversible y los trastornos sociales inevitables, por la arrogancia y falta de visión de la dirigencia nacional, avalando la corrupción y la impunidad sin una onza de patriotismo. La lucha por el poder entre el crimen organizado y los integristas apenas empieza, después de una entente frágil mirando a otro lado, sin minar la escalada por el control absoluto del Estado, similar a lo que pasó en Italia hace décadas. Si no lo creen mírense en ese espejo. El Estado italiano fue totalmente cooptado, teniendo que desmantelar el sistema mafioso con apoyo de aliados estratégicos y, sin arrugarse, meter 4 mil personas al bote, empezando por el primer ministro, empresarios y banqueros millonarios, políticos, militares, policías y putas finas, dándole sabor al caldo. Desapareció la democracia cristiana, el partido socialista, comunista y otros, la barrida fue total sin piedad. En esa época la justicia daba risa y la mafia jugaba con la Ley. En Guatemala sigue el drama hasta que estalle una revuelta social, dando entrada a la realidad olvidada. La crisis es más grave de lo que parece y, no es cuento…

Aquí pretenden designar a militantes de partidos políticos copando la justicia, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un atropello que traerá graves consecuencias, si sucede. En el Congreso anda bailando de candidato el diputado que fue abogado de Ríos Montt, que el diablo tenga en su gloria, dice la gente. Siendo funcionario público, cenaba en restaurantes de lujo con el famoso gato y otros ratones, chicharrón con yuca a la Thermidor y vino Zipacná tira tú lanza, a mil bolas la botella… La esperanza es que procedan los amparos interpuestos por varias organizaciones y, sean electos magistrados capaces y probos ajenos a la política partidista, evitando convertir la Corte en mercado con sentencias a la carta. Es justo honrar a los jueces probos y capaces que con precariedad hacen un trabajo impecable en la CC y el Organismo Judicial, cenicienta del Estado.

El problema del país se volvió una pugna de todos contra todos instigada por mafiosos. La mayoría de conflictos creados son parte del juego del poder oscuro, sin analizar la raíz ni buscar soluciones. Abundan predicadores y maromeros aspirantes a la guayaba, dejando de ser coyuntural degradarla y lastimar su dignidad, con una vulgaridad inadmisible. Convertidos en lacayos de terceros, olvidan poner en práctica la virtud política más importante: la prudencia. Hacen lo que quieren no lo que deben, distorsionando las obligaciones que implica gobernar, extraviados por accidente o fatalidad histórica en placeres escondidos. Agotada la generación de la época de la revolución, no hay recambio que resuelva con patriotismo la problemática nacional, quedando la alternativa de la juventud que orientada y estimulada puede hacerlo, marginando el engaño y la política cosmética humanizando el poder y satisfacer las necesidades básicas de la población, que se duplicará en unos años, aumentando la migración por la pobreza y la ilusión de progresar. ‘Mister Sam’ interviene solo si le salen ronchas como Venezuela, siempre y cuando no se vuelva banana country, al acentuarse sus contradicciones. Joya. Aquí parece democracia pero no es, si a los diputados les quitan la visa, les da risa…