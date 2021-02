De la ficción y otros delirios

En ningún otro momento, pienso, hemos tenido tanta conciencia como ahora de que vivimos encerrados en el mundo de la ficción. La realidad está en otra parte. No sabemos dónde. Es demasiado fea, supongo, como para asumirla en toda su crudeza. Y entonces nos vamos creando narrativas, como ahora dicen, sobre las situaciones y las personas que nos afectan. Lo que no está mal, si te dedicás a la literatura y sabés trazar una línea entre lo verdadero y lo que no lo es. El problema comienza cuando te vas enredando en tus propias historias y comenzás a ser la primera víctima de las mismas. En este sentido, hay casos extremos, patológicos, pero aquí hablo más bien de lo que escritores como Charles Bukowski entendían como locura ordinaria, esa que nos ha ido permeando, por diferentes causas o razones, en los últimos tiempos y comienza a ser parte de nuestra propia naturaleza.

Confundir la realidad y la ficción no es nada nuevo, y basta con que regresemos al Quijote para constatarlo. Una locura que, el mismo Cervantes nos lo muestra, puede tener su lado simpático y noble, pero también su lado perverso. Esta segunda parte de la ecuación parece ser que es la que nos tocó a nosotros. Es decir, por un lado está el Quijote de Cervantes y por el otro ‘El resplandor’ de Stanley Kubrick, pero eso ya es otra historia…

A lo que iba, más bien, es a esa sensación de extrañeza, de divorcio de la realidad, de la que todo el mundo se quejó al inicio de esta pandemia. “Siento que estoy viviendo dentro de una película”, fue una frase que le escuché decir a varios. “Pues, bienvenido a la realidad”, contesté varias veces, una respuesta a todas luces contradictoria. A lo que me refería es a lo que dije al principio y es que la situación (llamémosle traumática) por la que atravesábamos (y atravesamos) nos provocó, posiblemente, una chispita de lucidez que nos hizo darnos cuenta de que estábamos encerrados en una ficción desde hacía mucho tiempo. De pronto, ese simulacro de realidad que nos habíamos construido, se desmoronaba y nos dejaba desnudos frente a la lógica implacable de la naturaleza. La vida o la muerte.

Hace algunos años teníamos un juego con los amigos, que nos divirtió por un rato. Poníamos nuestro nombre en el buscador de Google para enterarnos de quién éramos nosotros en el ciberespacio. Así como me encontraba con cosas muy simpáticas, como un Luis Aceituno criador de toros de raza en alguna provincia española, también me topé con algunas injurias que me tocaban más de cerca. Y ahí, el ejercicio se convertía en algo inquietante. La realidad se deformaba en un juego de espejos y surgían los monstruos. Todos tenemos necesidad de ellos para crear nuestra propia película. Siempre y cuando lo horrendo se quede del lado de los otros y no del nuestro. Del de nosotros que somos buenos y abnegados y libres de toda culpa…hasta que otro se inventa su propia película o hasta que nos cae encima un insomnio, un ataque de angustia, una pandemia y la ficción se nos va al carajo.