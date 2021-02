Pena de muerte

La vindicta pública de los delitos debe darse por la sola razón de la justicia en nombre de la sociedad. Es espantoso lo que se ha desatado en los últimos tiempos con una serie de crímenes en contra de niños. Habría que ser un animal para no indignarse con estos asesinatos como el de Sharon Jasmíne Figueroa Arriaza, niñita de ocho años que jugaba con su bicicleta y la mente volando por el cielo de su imaginación tal vez esperando ir a los brazos de su madre y quizá pensaba en el regreso a clases donde vería a sus compañeros con quienes viviría la alegría de esa edad. Sharon tal vez esperaba en los días de la Semana Santa visitar a unos parientes. Esa niñita linda de dulce mirada y sonrisa fácil ya no verá a sus padres, ni a sus hermanitos, ni compañeros, ni podrá con las fantasías de su edad pensar en la Navidad para recibir un regalo del Niño Dios. ¡Ah! Y los padres de Sharon nunca la podrán volver a ver correr y hablar, ni oír su risa, ni ver su carita dulce.

Sharon fue hallada sin vida, luego de la eficiente labor de la PNC para encontrarla. Antes se halló la bicicleta y el vestido de la niñita, ¿quién y por qué le arrancó la ropa antes de asesinarla? ¿Qué pudo haber hecho la niña para merecer la terrorífica agresión que culminó con su muerte? ¿Qué pudo haber hecho para vivir ese terror? Ustedes, si tienen hijos, imaginen el pánico al saber que su hija de solo ocho años fue raptada, y la aflicción sin límites de buscarla con desesperación y no encontrarla.

El gobernador del Petén, Luis Burgos, declaró: “Hemos localizado sin vida a la menor desaparecida en Melchor de Mencos. Pediremos al MP que investigue este caso y que caiga todo el peso de la Ley al responsable de este horrible crimen”. No me cabe duda que el gobernador está indignado, por eso pide “…que caiga todo el peso de la Ley al responsable”. La pregunta es: ¿Qué peso de la Ley? Usted saque sus conclusiones, hubo en dos años 10 mil 683 alertas Alba-Keneth y 87 menores fueron hallados sin vida. ¿Qué disuasivo fue para los asesinos “todo el peso de la Ley”? El miércoles de esta semana informó ‘elPeriódico’ que el 75 por ciento de las agresiones sexuales son contra menores de edad. ¿Y qué pasará con el pastor pervertido acosador de una niña de nueve años, y que ya había cometido tales crímenes antes? Como que “el peso de la Ley” y la ‘Carabina de Ambrosio’ son la misma cosa. ¿Qué se hará con la matanza de una pareja y tres niños, donde uno fue decapitado? Aquí existe la pena de muerte para ciertos delitos y está contemplada en la Constitución Política de la República. Y de acuerdo con el Código Penal: “Tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la Ley y no se ejecutará, sino después de agotarse todos los recursos legales.” El “Pacto de San José” dice que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía o el indulto. Culpa de Alfonso Portillo se derogó el artículo del indulto. Basta reformar el Código Procesal Penal, regresar el indulto y aplicar la pena de muerte como en Estados Unidos, China, Israel, Japón (habrá alguno más educado), Singapur, los países árabes, etcétera. Propongo una Consulta Popular. “Vox populi, vox Dei”.