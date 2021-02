Mi representada se especializa en la venta y prestación de servicios para entidades del Gobierno

Nos referimos al derecho de respuesta a la investigación periodística denominada Renap adjudica compra de equipo y ‘software’ al segundo proveedor más caro publicado el 15 de febrero de 2021.

Mi representada es una entidad especializada en la venta y prestación de servicios para entidades de Gobierno que se relaciona con identificación personal tanto en equipos de impresión como en suministros, tarjetas, pasaportes, licencias de conducir y sistemas de administración total de servicios y ‘software’. Tanto los equipos de impresión como las tarjetas, libretas y ‘software’ que proveemos son de fabricación propia y directa de nuestra casa matriz en Alemania. Al mes de febrero de 2021, se han presentado ofertas a dos entidades del Estado, Renap y Departamento de Tránsito, que dicho sea de paso, estamos compitiendo con la misma entidad Mayoreo de Computación, Sociedad Anónima, para la emisión de la licencia de conducir, por ser las entidades gubernamentales que se podrían utilizar nuestros suministros y equipos, por tal motivo se desea aclarar ese extremo. En la investigación se publica que mi representada posiblemente no cumplía con los precalificados para el presente evento de licitación, y se publica un precalificado de fecha 26 de abril de 2019, dato que es inexacto, pues mi representada actualizó sus precalificados en el RGAE en el mes de septiembre de 2019, otorgándonos 10 especialidades las cuales siguen vigentes al día de hoy, asimismo, adjuntó la constancia emitida en junio 2020, en la cual nuevamente se otorgó por el RGAE las mismas 10 especialidades a mi representada, cumpliendo con todas las actualizaciones requeridas en la ley por dicho registro.

En cuanto a la diferencia en el precio de la oferta, es importante contextualizar el mismo, ya que se trataba de compra de equipo de cómputo y otros equipos para las estaciones de captura de datos, de los cuales ninguno de los oferentes es fabricante y un ‘software’ que incluya, licencias, certificaciones y la entrega del código fuente e instalados en los 823 equipos de cómputo en todo el país, que permitiera la interoperabilidad de los demás equipos. Así las cosas, mi representada ofertó el equipo de cómputo y demás equipos para captura de datos en Q4 millones 536 mil 826.14 menos que la entidad Mayoreo de Computación, Sociedad Anónima, es decir, por los equipos que ningún oferente es fabricante, mi representada tiene el precio más bajo y por mucho. En cuanto al ‘software’ que es creado y diseñado, el precio del mismo es en función de la calidad de este, las licencias, los certificados de seguridad y el soporte que se le debe dar al mismo por el plazo de tres años. Es importante indicar que el ‘software’ diseñado y ofertado por mi representada posee los niveles de seguridad más avanzados y certificados a nivel internacional, el cual fue dado a conocer a la Junta de Licitación en la prueba de concepto que se realizó en el evento. Lamentablemente la entidad mencionada, por no cumplir con la presentación de las aclaraciones, no realizó la prueba de concepto en donde se debía de demostrar si su ‘software’ ofertado cumplía los requerimientos o no.

En la publicación se indica “un regalo que saldrá caro”, en referencia a la donación que mi representada realizó al Renap, de un equipo de personalización de DPI publicado por ‘Prensa Libre’. Es importante aclarar que nuestra intención nunca fue donar la impresora, sino más bien fue una medida administrativa para protegernos como proveedor y garantizar al mismo tiempo la emisión de documentos personales de identificación, debido a que en el mes de marzo de 2020, el proveedor que da mantenimiento a las impresoras Datacard MX6100, que utiliza el Renap para la impresión de DPI, tenía un inconveniente con la calibración del láser, y del primer lote de tarjetas fabricadas por mi representada se nos informó el día 10 de marzo de 2020 que existían aproximadamente mil tarjetas que estaban saliendo con puntos negros y que el proveedor de las Datacard MX6100 argumentaba que era problema de las tarjetas. Es así, como el 11 de marzo de 2020 se realizó una reunión técnica con la presencia de dicho proveedor y de mi representada y derivado a la insistencia de dicho proveedor, dicho sea de paso, que también compite con mi representada en la venta de tarjetas en Renap, la casa matriz tomó la decisión de presentar una carta a Renap con fecha 13 de marzo de 2020 en la cual se daba a conocer en primera instancia la problemática y se daban por parte de mi representada soluciones a corto plazo, misma que se adjunta y con la que nace el motivo por el cual se decide realizar la donación del equipo. Como dato curioso, en el momento que se estaban haciendo los trámites administrativos para la donación, se informa que el proveedor del mantenimiento de Datacard MX6100 realizó los ajustes necesarios a los láser de los equipos y con eso se solventó el inconveniente. Como proveedor responsable, mi representada vio un riesgo a futuro si los láser de las impresoras Datacard MX6100 presentaban un problema nuevamente, así que ya teniendo la máquina en Guatemala, pagado sus impuestos en aduana y con el técnico listo para la configuración instalación, continuar con el proceso de donación para resguardar contingencias futuras. Como se podrá verificar, la donación no nace de un deseo de mi representada, sino más bien de una deficiencia presentada por otro proveedor que ha competido con nosotros en la venta de tarjetas de DPI en las últimas 4 licitaciones.

En cuanto a la compra realizada del equipo SCP60 por Renap en el año 2016, dos años antes que la sucursal se constituyera en Guatemala, es de aclarar que el mismo no fue vendido por mi representada, sino por otra entidad “DOSOLID”, que lo adquirió a la casa matriz, y derivado que en el año 2019 se publicó un concurso para el mantenimiento de dicha impresora, el objetivo de la carta presentada a Renap por mi representada era que por tratarse de un equipo especializado, no cualquier oferente tenía la calidad técnica para prestar dicho servicio, por lo que se debería solicitar y acreditar la calidad de distribuidor autorizado por mi representada, debido a que el equipo ya no contaba con garantía de fábrica, y para garantizar la funcionalidad, mantenimiento, soporte y repuestos del mismo, se debería de tomar en cuenta esos extremos.