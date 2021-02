Las vacunas y su historia

Actualmente vivimos sufriendo de una pandemia que nos ha cambiado nuestra forma de vida, lastimosamente se estima que han fallecido 2.3 millones de personas, habiendo surgido vacunas con especulaciones de ser parte de una conspiración para dominar al mundo. Históricamente la población ha dudado de los descubrimientos médicos, por ejemplo, el Dr. William Harvey (1578-1657), después de investigar 8 años sobre la circulación de la sangre, previendo la oposición de algunos profesores al publicar sus descubrimientos, publicó un folleto modesto, sencillo y concluyente. Durante un tiempo no tuvo seguidores, ganándose insultos y oprobios, por poner en duda los conocimientos y la autoridad de los médicos, inclusive fue acusado de subvertir las Escrituras, minando los cimientos de la moral y la religión. Ello duró varios años, hasta que la verdad sostenida con fuerza por Harvey, maduró gradualmente y se comprobó científicamente.

El Dr. Edward Jenner (1749-1823) era el 8o. hijo de un reverendo pastor, fue bien educado, pero tuvo más dificultades que las sufridas por el Dr. W. Harvey, cuando dio a conocer, divulgar y buscar reconocimiento al encontrar la vacuna para la viruela. La población e incluso los médicos habían oído, que quienes ordeñaban las vacas en Gloucestershire estaban protegidos contra esa enfermedad, rumores a los que no le habían puesto atención. Siendo muy joven Jenner estudiaba en Sodbury, llamándole la atención una campesina que cuando hablaba con su patrón, este le mencionó la viruela, la joven le contestó “No me puede dar esa enfermedad, porque he sido vacunada”. Eso lo impulsó a analizar el tema. Sus amigos se rieron de él, cuando les manifestó sus ideas sobre la vacuna y lo amenazaron con expulsarlo de su centro si seguía tocando el tema.

En Londres estudió con el cirujano y anatomista escocés, considerado padre de la aproximación y experimentación a la medicina, el Dr. John Hunter (1728-1793), quien al comentarle sus ideas le dijo: “No penséis, pero probad, sed paciente y exacto”. El consejo le dio valor, motivándolo para aprender el arte de la investigación filosófica. Regresó al campo a practicar su profesión, e hizo estudios durante 20 años.

Su fe en su descubrimiento fue tan grande que vacunó a su propio hijo en tres ocasiones, escribiendo un libro publicado en 1775, en el que se detallaban 23 casos de personas vacunadas con éxito, al no recaer por contagio, ni por inoculación.

El descubrimiento fue recibido inicialmente con indiferencia y luego con hostilidad entonces Jenner fue a Londres para exponer a sus colegas profesores el procedimiento de la vacuna y sus resultados, pero ninguno hizo la prueba, regresando 3 meses después sin resultados. Incluso hicieron una caricatura, ultrajado por bestializar a la especie humana, metiendo en los cuerpos materia enferma de la ubre de una vaca y como una acción diabólica desde el púlpito. Afirmándose que los vacunados adquirían fisonomías, con cara de vaca y bramidos de toro. En una aldea donde se quiso introducir la vacunación fueron golpeados los vecinos que aceptaron vacunarse. Dos damas de la aristocracia tuvieron el valor de vacunar a sus hijos y con ello se superaron todos los miedos y preocupaciones. Antes de su muerte la vacuna se había propagado por todo el mundo.

Hoy, 246 años después, hay millones de personas dudando y temiendo de las vacunas del Coronavirus. Información obtenida del libro ‘Eres Emprendedor ¡Ayúdate!’ de JFAR.