“Aquí solo queremos ser humanas”

Nacer y crecer en este territorio nos vincula con cierta capacidad de sobrevivencia, de superar los límites impuestos por la realidad de injusticias cotidianas, de cinismos criminales, de podredumbres gobernantes. En este territorio, incertidumbre y miedo son compañía que aprendemos a soltar, porque nuestra decisión es VIVIR.

El miedo no es negativo, nos alerta y advierte, es un inicio para defendernos, por eso es sano nombrarlo, hablarlo, no callarlo. Desde la autodefensa feminista hemos aprendido a manejarlo y enfrentarlo. Para vencerlo nos dan lecciones, mujeres como doña Rosa Franco, que 20 años después del asesinato de su hija, María Isabel Véliz Franco, se sienta en los tribunales a interpelar al Estado que le respondió con impunidad todos estos años, y a los funcionarios que se burlaron de su dolor. También nos dan lecciones las mujeres achís, quienes luego de haber sobrevivido la violencia sexual en el contexto del genocidio contra su pueblo, permanecen con su decisión y su dignidad intactas, denunciando el racismo del sistema que les niega justicia. Las Molina Theissen, las abuelas de Zepur Sarco, las mujeres ixiles…la lista es larga y crece.

Los ojos de Sharon, Hilary, Luz María, Chelsiry, y tantas otras silenciadas por la violencia femicida, veían un horizonte diferente al miedo, antes del momento brutal que cegó sus vidas. También los ojos de las y los jóvenes migrantes asesinados en Tamaulipas; los de las niñas del albergue estatal “Virgen de la Asunción”. Los ojos aún abiertos y denunciantes de las niñas del Hogar Zafiro.

Todos esos ojos veían la posibilidad de seguir jugando y recorriendo el mundo en bicicleta; de mejorar la vida de sus familias fuera del territorio en el que nacieron; la capacidad de continuar haciendo justicia; de soñar para sí una vida sin violencias ni miedo; el horizonte de un territorio libre de megaproyectos, genocidio y violencia sexual. Todas esas miradas y sus ganas de vivir son nuestra fuerza.

Jugando, viviendo, luchando, las mujeres, las jóvenes y las niñas ratificamos que somos humanas, y exigimos que solo eso cuente y sea suficiente para que nadie se atreva a tocarnos, violarnos, quemarnos y matarnos.

Lloramos si, tenemos miedo ¿Cómo no? pero también tenemos rabia, indignación, ganas de romper esta impunidad, sus artífices y sus estructuras incrustadas en el Estado. Ganas de romper esta podredumbre de sistema, esta perversidad de proponer la muerte como respuesta a tantas ganas de vivir truncadas por la indiferencia, la ineficiencia gobernante y las propias lógicas del sistema que nos construye como “descartables” y “desechables”, cumplamos o no sus normas.

Más allá de la incertidumbre de estos días y del desasosiego que produce tanta brutalidad, nuestra decisión es romper el miedo. No estamos aquí para sobrevivir, estamos VIVAS, la dignidad es nuestro rostro y el de nuestras ausencias, por ellas y nosotras, nuestras comunidades y territorios, como dijo el poeta: “Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarnos, vivir… vivir la vida, no morirla”.

#ladignidademancipa