“Antigua”: la canción poco conocida (II Parte)

Mi tío y doble padrino, Carlos Enrique “el Chino” Carrera Samayoa, al final de sus días, me confesó que él habría querido ser guitarrista profesional en la vida. Me dijo que dicha profesión no daba para vivir y que por ello se había convertido en el profesional de las ciencias económicas que fue. Tocaba muy bien la guitarra, siendo uno de sus mayores orgullos haber acompañado al cantante Hugo del Carril, por su paso por el país, en la propia ‘TGW’: “La voz de Guatemala”. Todo ello, allá por los lejanos años 40 del siglo pasado. Me imagino que después de terminar los estudios secundarios, les fue a decir a sus padres que se iba a México para intentar ser guitarrista profesional. Y se fue. Después de un año de penurias y de logros, tocó en el Distrito Federal, reemplazando a guitarristas que se encontraban enfermos. No pudo quedarse pues debía pertenecer a los sindicatos de músicos mexicanos, para poder actuar profesionalmente. Frustrado regreso a Guatemala, convencido que debía estudiar economía y contaduría pública y auditoría. Él hizo grabar varios discos de 45 r. p. m., de varias interpretaciones artísticas. Yo recordaba “Antigua”, cuyo autor de la letra desconocía y del compositor de la música que fue el guitarrista argentino, Rodolfo Benítez. Uno de esos discos les fue entregado a mis padres como un regalo en la Nochebuena. Estuve varios años buscando el mentado disco y nunca tuve éxito. Alguien me dijo que el autor de la letra había sido el poeta Rudy Solares Gálvez y cuando tuve oportunidad de consultarle a su hijo, quien reside en los Estados Unidos de América, y me dijo no saber de ese hecho. Seguí buscando por años, hasta que hace unos días, mi primo hermano Carlos Enrique Carrera Aragón, -Carlitos- hijo “del Chino” me confirmó que el autor de la letra era don Julio Estrada de la Hoz. Mis otros primos mayores, Luis Emilio y Manuel Lorenzo de Coto Carrera, hicieron esfuerzos de memoria para recordar, buscar entre los viejos discos de acetato y mucha de su ayuda queda plasmada también en este recordatorio. Como profesor investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sé que cada información tiene que ser verificada. Por ello, recurrí a doña Anamaría Rosales García Salas, quien fuera casada en segundas nupcias con don Julio. Le consulté sobre el particular, doña Anamaría esto me respondió: “Apreciable señor Velásquez: Me ha dado mucho gusto recibir su mensaje y hacerme recordar “al Chino” Carrera, gran y querido amigo de mi finado esposo Julio Estrada de la Hoz. En efecto, la autoría de la letra de la canción ‘Antigua’ es de Julio. Aprovecho a solicitarle que, si tiene una copia, me la haga llegar por esta vía. Saludos y buena tarde, Señor Velásquez”.