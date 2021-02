El ejemplo taiwanés

La política exterior es la proyección internacional del interés nacional de un país. Desde esta perspectiva, y como lo he escrito en varias columnas, un país no debería tener amigos sino intereses como se dice de Estados Unidos de América (EE. UU.). Sin embargo, la política no está escrita en piedra y en el caso de Guatemala diversas circunstancias de nuestra historia reciente nos han llevado a forjar una relación estrecha y de amistad con varios países en donde sobresalen Israel y la República de China, conocida internacionalmente como Taiwán. Si bien las circunstancias bajo las cuales la relación especial entre Guatemala y estos dos países se justifica por cuestiones históricas esto no quiere decir que nuestros intereses nacionales se encuentren en conflicto con dicha relación sino al contrario, “la amistad” entre países se ha construido por una alineación de intereses nacionales. Ahora que hemos pasado de la incertidumbre de la pandemia del COVID-19 a la incertidumbre de la vacunación resulta imperativo observar, aprender y aprovechar la amistad que Guatemala tiene con estos países.

A pesar de ser reconocido por tan solo 14 países en el mundo, entre ellos la Santa Sede, Taiwán ha demostrado ser un ejemplo en el combate a la peor pandemia en cien años y que fue originada muy cerca de ellos en Wuhan, China. De acuerdo a una investigación del académico Lev Nachman, de la Universidad de California, en Irvine hubo dos factores que determinaron el éxito de Taiwán contra el COVID-19: Primero está la calidad de sus instituciones y la confianza que estas generan en su población. Cuando dieron los primeros reportes de una “nueva neumonía” en Wuhan, los taiwaneses ya se encontraban en la capacidad de enfrentar una epidemia en cuanto a infraestructura e información pública. Su experiencia con la pandemia del SARS en el 2003, que para variar también se originó en China continental, resultó ser un elemento fundamental para brindar una respuesta pronta y efectiva.

El otro factor de acuerdo a Nachman es su exclusión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a que la dictadura del Partido Comunista Chino –¿quién más?– que gobierna China continental desde 1949, ha sido efectiva en anular hasta su estatus de observadores en dicha organización internacional dependiendo del partido político en el poder. Esto los obligó a tener que arreglárselas sin poder consultar o coordinar acciones a nivel internacional, por lo que mantener un estatus constante de alerta –principalmente con el vecino que tienen– permitió una respuesta muchísimo más efectiva que la de muchos otros países que tuvieron que recurrir, en su mayoría de casos, a improvisaciones de los gobernantes de turno. Es por esto que Guatemala debería aprovechar la relación especial y de amistad con Taiwán no solo para aprender de su ejemplo sino para lograr una cooperación que resulte mucho más efectiva que seguir manteniendo la incertidumbre que marcó todo el 2020 y que seguimos sin superar.