Abogados: El voto como expresión de dignidad

No es que las expresiones sociales peyorativas sobre los Abogados no hayan existido en el país; la población tiene larga historia en eso de “cuidarse” de los letrados, las razones son conocidas y no son el objetivo de esta columna, sirva nada más la línea introductoria, para señalar, que, en los últimos años, el gremio -como conjunto- dio un salto cualitativo inverso: hacia la degradación ética. Defraudó la confianza ciudadana. Esta sociedad -que al salir de la dictadura militar- confió al gremio de los abogados, pilares fundamentales: sistema de justicia, Tribunal Electoral y control constitucional del Estado. Evitar desmanes del poder. Aquello requería: excelsitud, altos dotes éticos, culturales, políticos y obviamente jurídicos.

El asunto empezó relativamente bien. Personajes de talla histórica administrando aquellos organismos. La tragedia fue que tinterillos con fe pública, no tardaron en descubrir las formas “legales” de hacerse con los cargos. Se instauró la trampa. Una cohorte universitaria pública y privada, en complicidad con redes políticas, económicas y militares de baja catadura ética, se hizo con el control de órganos judiciales y contralores, que ahora pretende absolutizar. Han sido sectores organizados de la sociedad, y confluencias ciudadanas, cansadas de la indecencia, quienes han somatado la mesa de los poderes, exigiendo, probidad y buen gobierno. Importantes momentos de la historia, que no han logrado romper la cadena de impunidad, que atenaza a la sociedad. Así, en el aquí y ahora la batalla social por la decencia, continúa. Los encargados de nominación y elección de magistraturas del Constitucional tienen la llave de la historia: Usac, CSJ y Gremio de los Abogados. En los otros órganos, no existe esperanza. En el CSJ la expectativa está puesta en dos excelentes juezas: Yassmin Barrios y Sara Yoc, pese a una correlación de fuerzas poco proclive a la Justicia. En Usac, la expectativa es altísima, la academia debe tomar distancia de candidatos no idóneos y decantarse, por quienes hacen la diferencia: Claudia Porras y Delia Dávila. Los electores (CSU) de la universidad del pueblo no tienen opción. Deben explicitar y ejercer su autonomía con hechos. Alejados del contubernio.

A los abogados, colegas: es ahora, otra histórica oportunidad de reivindicación social, corresponde a la mayoría honesta recuperar dignidad gremial. El voto es una de las formas. Lejos de los tinterillos. La sociedad debe saber que puede confiar en el gremio, que existen abogados del derecho -lo presto de Manuel José- probos, dignos, comprometidos desde la justicia y derechos humanos con sociedad y democracia. Francisco Rivas. Sintetiza aquellos valores.