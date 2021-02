100 Años de la Chabela Sancarlista

Es una señora huesuda de esbelta figura. Fue delineada por el estudiante de medicina de la Universidad Nacional, Hernán Martínez Sobral, (1893-1946) apodado Pan, por su bondad, quien además era pintor, escultor y músico. La Chabela es una mujer esbelta, espigada, alegre, está bailando y en su mano izquierda se encuentra como sosteniendo una botella de licor. Su mano derecha la tiene sobre su pubis. En el cartel aparecen dos frases, en una dice: “Aquí está tu son Chabela: no nos lo tientes”. Lució con garbo para la Huelga de Dolores del 18 de marzo de 1921, hace cien años. Nadie se imaginó el lugar que la Chabela iba a alcanzar a lo largo de sus cien años de vida. Se convirtió en el emblema más importante de la Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dicha huelga inició en 1898 cuando los estudiantes universitarios exigían la reapertura de las escuelas, las cuales habían cerrado por falta de presupuesto. El presidente José María Reyna Barrios había terminado con el presupuesto, por hacer de la Nueva Guatemala de la Asunción, un pequeño París, en su imaginario, por lo que le apostó a jardines, monumentos, palacios, calles parisinas y exposiciones con el matiz de las exposiciones universales.

La muerte sorprendió a Reyna Barrios y llegó en su lugar el “Señor Presidente”, don Manuel Estrada Cabrera. Estrada Cabrera permaneció en el poder durante 22 años, un largo y duro gobierno. En su momento, escuchó a los universitarios y reabrió las escuelas, por lo que se ganó varios epítetos por los panegiristas de la época, muchos de ellos escritores a sueldo. Entre otros lo calificaban como: ‘Benemérito de la patria, Pericles, el más grande, el más sabio…’ Lo que nadie se imaginaba era su largo periodo de gobierno y su manera de gobernar con espionaje, mano dura, aniquilamiento, represión, en fin, dictadura. Favoreció enclaves de Alemania y de los Estados Unidos, así como a los sectores pudientes del país. Los pobres a trabajar. Los 22 años de Estrada Cabrera llegaron a su fin. Los terremotos que destruyeron la Nueva Guatemala de la Asunción durante 1917 y 1918, debilitaron al Gobierno y favoreció la ocasión para reunirse, solidarizarse y crear un partido político con el pretexto de unir Centroamérica. El Movimiento Unionista lo derrocó el 15 de abril de 1920. Ricos y pobres se unieron, entre ellos, estudiantes de la Universidad Nacional. Estrada Cabrera había sido derrocado y le otorgaron prisión domiciliar. Esa fue una alegría para los unionistas y para los universitarios. Vieron ahora la posibilidad de vivir en una sociedad más justa, más libre.

Es por ello que, cuando don Carlos Herrera Luna llega al poder, la esperanza reinó en la población letrada y preocupada por la situación del país. Los universitarios avizoraron un tiempo oportuno para el desarrollo. Mientras llegaba el momento de su derrocamiento, Herrera permitió la Huelga de Dolores y los estudiantes salieron con alegría sinigual. Resurge el desfile de la Huelga de Dolores. Los estudiantes de Medicina salieron con un cartel que representaba a un esqueleto. Lo interesante es que era femenino, un elemento que hacía falta en la huelga estudiantil masculina. Ya para ese tiempo se habían graduado unas 30 mujeres universitarias pero, para efectos de la huelga, no existían para los estudiantes. Por eso llamaba la atención que un esqueleto femenino ingresara a su parafernalia huelguera. La Chabela en realidad era una figura sencilla. Martínez Sobral la pintó de blanco bajo un fondo negro. No obstante, su significado era grande. Ella equivalía a una muerte que se levantaba, como resucitada a la usanza de Jesucristo. Tómese en cuenta que la Huelga de Dolores ha tomado sus elementos de las procesiones católicas, con la diferencia que hace suyos elementos de su práctica, aunque con significados totalmente opuestos.

Con el historiador del arte Fernando Urquizú, hemos encontrado esa similitud que encabezaba la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo. Al inicio del desfile iba una muerte esculpida, acompañada de un mundo y un ángel custodio. El letrero rezaba. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Lo que ejemplifica que Jesús murió y fue resucitado al tercer día. Él venció a la muerte, por ello, su muerte fue un triunfo y una esperanza para la humanidad. La Chabela también iniciaba el desfile, solo que representa a un pueblo que muerto se levanta nuevamente con una figura deplorable pero con una perspicacia increíble. La Chabela es la castigadora, la que venga la mala administración de los gobernantes y por ello los denuncia con humor y sátira. Nadie se escapa de la mirada de la Chabela.

Y el tiempo ha transcurrido. El movimiento estudiantil sancarlista ha representado su crítica a los gobiernos de turno. La Chabela los ha acompañado con su esencia, aunque se le agreguen accesorios, ella sigue siendo la que ha vuelto a la vida terrenal y es la figura justiciera, implacable, certera. Ella aparece por doquier y representa el pensamiento que se traduce en voz y que habla por los que no pueden hablar. Ahora la Chabela es la Santa Chabela y la madre de todos los huelgueros. Es el emblema más importante de la Huelga de Dolores. Ella no necesita de armas asesinas para derrotar a sus oponentes, su arma es su voz y su pensamiento lúcido. Un reconocimiento a sus ideólogos y artistas que, a través del tiempo, le siguen dando vida, mientras ella se abalanza con su garrote a los que son su juguete, su piñata. Éstos son los malos gobernantes. Ellos tienen merecida paliza tras paliza por dejar al pueblo a la deriva. Esos que han tomado el Estado como su minita de oro y que no escatiman en prácticas corruptas. Ya llegará la Chabela y de a poquito los dejará sin muela y ojalá les duela y que reciban el castigo de la mera mera, la abuela, ahora de cien años.