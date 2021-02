Que no nos gane la indiferencia

La cobertura en los medios y las publicaciones en redes sociales muestran un repudio y rechazo ante estas atrocidades. Lamentablemente, se ve un repunte de estos casos. Según cifras de la Unidad Operativa del Sistema de Alertas Alba-Kenneth, en promedio cada día 15 menores son reportados como desaparecidos. Del 1 de enero al 9 de febrero de 2021 fueron activadas 590 alertas. Esta cifra es mayor que las alertas recibidas en enero de 2020, la cual fue de 454.

Además de los secuestros, se visualiza con preocupación el tema de la violencia intrafamiliar. Ciertamente el encierro debido a la pandemia de COVID-19 ha afectado. Sin ningún lugar en donde refugiarse, muchos niños y mujeres han pasado el confinamiento con su propio agresor. ¿Qué podemos hacer al respecto?

Opino que, el primer paso, es la prevención. Abramos bien los ojos. Si hay algo que no nos parece bien, hagamos algo. En temas de violencia intrafamiliar, es importante buscar ayuda profesional al ver los primeros síntomas en un agresor. En cuanto a violencia infantil, es importantísimo que le hablemos claro a nuestros hijos. La comunicación es clave para prevenir que sean víctimas de cualquier tipo de agresión por parte de terceros. Hablémosle abiertamente sobre las estrategias que utilizan estos criminales para “atraerlos”. Debemos enseñarles que todos deben respetar su espacio personal y su privacidad.

Otra manera en la que podemos ayudar es denunciando. La denuncia es un valiente acto que llega a ser un insumo importante para que las autoridades puedan darle seguimiento a este tipo de crímenes. Tan solo en lo que va del 2021 la Policía Nacional Civil (PNC) ha logrado importantes resultados, localizando a 585 personas (mujeres y menores de edad) que habían sido reportadas como desaparecidas entre el 2019, 2020 y 2021. Además, en tan solo tres meses, la PNC ha logrado la detención de 400 presuntos criminales. Crime Stoppers Guatemala (CSG), a través del portal ‘tupista.gt’, nos permite denunciar anónimamente y, así, fortalecer la labor de investigación de nuestras autoridades.

Un ejemplo muy puntual es el caso de Petén. El fin de semana pasado, en este departamento, la PNC detuvo a los responsables de la lamentable muerte de Sharon Figueroa y capturó a los autores del secuestro de una bebé recién nacida. El rol de la ciudadanía petenera fue crucial para que esto sucediera.

Por favor, que no nos gane la indiferencia. Estos crímenes son repudiables. Como guatemalteco y como padre de familia, me solidarizo con las personas que están pasando por momentos difíciles. Les pido que no nos quedemos de brazos cruzados. Seamos aliados importantes de nuestras autoridades, sobre todo de nuestra PNC, para que puedan responder ante estas situaciones. Jugamos un rol importante en la lucha contra estos crímenes. Estemos alerta.

